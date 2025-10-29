Het was afgelopen weekend eindelijk weer eens een potje traditioneel kibbelen tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Ook na afloop was dat het geval. In GPFans Raceteam bespreken GPFans-presentator Nicolás Quarles van Ufford en redacteur Brian van Hinthum wat er allemaal speelde.

In de openingsronden in Mexico-Stad was er enorm veel te doen op de baan en werden een hoop inhaalpogingen gedaan. Hamilton vocht samen met Verstappen en George Russell om posities, maar kwam uiteindelijk buiten de baan terecht en sneed af om vervolgens vóór Verstappen. Vervolgens besloot de FIA in te grijpen en de zevenvoudig wereldkampioen te trakteren op een tien seconden tijdstraf: "Verstappen en Hamilton kregen het aan de stok. Old school, het leek wel weer 2021. Het ging eigenlijk door tot en met bocht zes. Een half rondje. Hamilton krijgt uiteindelijk straf daarvoor, Verstappen niet. Heeft de FIA het goed behandeld dat Hamilton dermate voordeel haalde uit het afsnijden van de bocht? Want Verstappen sneed ook een bocht af", vraagt Quarles van Ufford zich af.

Artikel gaat verder onder video

Trump van de Formule 1

Van Hinthum probeert de situatie te analyseren: "Het is zó lastig te zeggen in zo'n situatie. Ik denk dat de FIA wel gewoon de telemetrie heeft om precies te bekijken hoeveel voordeel hij eruit haalt. Ik was persoonlijk best verbaasd dat Hamilton tien seconden straf kreeg. Dat had ik niet helemaal zien aankomen en vond ik best wel zwaar ook. Ook omdat Verstappen hem toch best lekker naar buiten laat lopen. Ik zat vanochtend toevallig een beetje op Reddit te scrollen en kwam langs de Lewis Hamilton-sub. Die waren allemaal heel objectief", zo wordt er met enig sarcasme gelachen. "Het ging daar best wel los, op de FIA en ook Verstappen. Verstappen was de Trump van de Formule 1 en mensen waren helemaal klaar met de sport. Iedereen heeft natuurlijk weer een andere mening over zoiets", stelt de redacteur.

Geen straf?

Hij vervolgt: "Het is best discutabel allemaal. 'Verstappen sneed hem ook af, Verstappen had straf moeten krijgen.' Kamp Lewis Hamilton zal zeggen wat ik net zei. Sommige kijkers die fan zijn van Verstappen zullen weer wat anders zeggen. Het is zó moeilijk. Als ik bij de wedstrijdleiding had gezeten, had ik het gelaten. Het is een mooi gevecht: Verstappen tegen Hamilton. Dan had ik er geen dikke straf voor gegeven." Presentator Quarles van Ufford sluit af: "Het grappige is: Verstappen snijdt bocht drie af. Hij snijdt die af, ligt dan voor Hamilton. Hij komt meteen langszij en dan duwt Verstappen Hamilton eraf. Het grote verschil is wél dat Hamilton vervolgens vijf seconden ervoor ligt. Ik dacht dat hij een straf zou krijgen voor het negeren van de escape road. Ik was er wel verbaasd over. Nu worden al die oude wonden weer opengemaakt. Het is toch grappig dat én team Verstappen en team Hamilton zeggen dat de ander bij de FIA in de zak zit."

