Helmut Marko heeft een trucje van Red Bull Racing onthuld waardoor Max Verstappen een betere Grand Prix van Mexico-Stad reed dan de kwalificatie op zaterdag. Dit blijkt een bewuste keuze te zijn geweest.

Verstappen begon vanaf P5 aan de race, haalde al snel door een goede start George Russell in voor P4 en probeerde vervolgens op het lange rechte stuk ook links langs de twee coureurs van Ferrari te gaan. Dit ging niet, waarna hij een lange eerste stint op mediums reed terwijl de rest om hem heen vrij snel van de softs af zou stappen. Verstappen won vervolgens vooral veel tijd tijdens zijn tweede stint op softs, terwijl de rest op mediums reed en daarnaast - vanwege de duels die zij uit aan het vechten waren - genoodzaakt waren om twee stopt te maken. Hierdoor werd Verstappen nog derde, terwijl de VSC aan het einde van de race nog voorkwam dat hij tweede werd.

Red Bull haalde trucje uit voor GP Mexico-Stad

Marko stelt tegenover Motorsport.com dat Red Bull er bewust voor koos om de kwalificatie eigenlijk een beetje op te offeren voor een betere race door de rijhoogte te verlagen. "Voor de kwalificatie was onze rijhoogte te laag. Maar als je tijdens de race met een volle tank rijdt, dan ga je automatisch een stuk langzamer door die bochten heen. Dan wordt er minder downforce gegenereerd en ligt de auto niet zo laag. Daardoor raakte onze vloer de grond niet iedere keer meer."

Verstappen heeft het nog niet in eigen hand

Verstappen liep afgelopen zondag weliswaar in op Oscar Piastri, maar aangezien Norris de race won liep hij weer uit op de Nederlander en is het gat van Verstappen naar de nieuwe kampioenschapsleider nog 36 punten. Als Verstappen de overige vier races zou winnen en de twee sprintraces ook op zijn naam schrijft, terwijl Norris of Piastri tijdens al die races tweede zou worden, dan komt Verstappen zes punten (ten opzichte van Norris) of vier punten (ten opzichte van Piastri) te kort. Verstappen scoort dan dertig punten meer dan de twee coureurs van McLaren, terwijl het gat dus 36 en 35 punten is momenteel.

