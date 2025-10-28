Marko zet Norris en McLaren op scherp: "Dan krijgen we een nieuwe Verstappen-show"

Max Verstappen is nog maar 36 punten verwijderd van de kampioenschapsleider, maar het is Lando Norris die de nieuwe nummer één is geworden na zijn dominante overwinning in de F1 Grand Prix van Mexico-Stad. Ondanks het zelfvertrouwen wat de Brit van McLaren laat zien en het momentum dat hij meeneemt naar Brazilië, waarschuwt Red Bull-topman Helmut Marko voor een "nieuwe Verstappen-show".

Oscar Piastri kwam naar het Autódromo Hermanos Rodríguez met een voorsprong van 14 punten op Norris en 40 op Verstappen. Hij heeft echter flink moeten inleveren in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij kwalificeerde zich slechts als achtste en zou uiteindelijk als vijfde het zwart-witgeblokt zien, vlak achter de Haas van Ollie Bearman. Norris is dankzij de zege de nieuwe leider in de tussenstand, 1 punt voor Piastri en 36 punten voor Verstappen. De Red Bull-coureur moet vier perfecte weekenden leveren in de slotfase van het F1-seizoen om kans te maken op een vijfde titel op rij. Marko staat er in ieder geval nog steeds positief in.

Artikel gaat verder onder video

Een nieuwe Verstappen-show

"Ik begon na de overwinning in Monza al te geloven", antwoordde Marko op de vraag van de Nederlandse tak van Motorsport.com of het nog mogelijk is voor Verstappen om de wereldtitel te pakken. "We geloven dat onze auto en onze coureur op ieder circuit goed genoeg zijn om vooraan mee te doen. Als je de rondetijden met elkaar vergelijkt, dan zat hij in die tweede stint [in Mexico-Stad] ook zo'n beetje op het niveau van Norris." De hoofdadviseur denkt dat een regenrace in São Paulo, de volgende ronde op de kalender, Verstappen verder zou kunnen helpen. "Ik hoop het. Dan krijgen we misschien weer een nieuwe Verstappen-show."

Related image

Winst na start vanaf P17

Verstappen kwalificeerde zich vorig jaar slechts als twaalfde op het circuit van Interlagos. Hij strandde in Q2, omdat hij geen competitieve rondetijd kon klokken door alle rode vlaggen. Hij ging ook nog eens vijf plaatsen achteruit door een motorwissel. Ondanks dat hij vanaf P17 moest komen, reed hij sterk naar voren. Toen het ook nog eens met bakken uit de hemel kwam, voelde Verstappen zich als een vis in het water. Hij won voor de juichende Braziliaanse fans voor de verrassend snelle Alpines van Esteban Ocon en Pierre Gasly.

Gerelateerd