Max Verstappen heeft zijn fans in spanning gebracht met een mysterieuze post op Instagram. De foto toont een helm, maar de kleurstelling blijft onduidelijk. Onderaan de foto staat simpelweg het woord 'Morgen'. Dit heeft geleid tot speculaties dat de Nederlander mogelijk een speciale helm gaat onthullen voor de Grand Prix van Brazilië.

De Grand Prix van Brazilië, die van 7 tot 9 november verreden wordt, is een race waar coureurs vaak speciale eerbetonen aan Ayrton Senna of Nelson Piquet in hun helm verwerken. Het is dan ook niet ongebruikelijk dat coureurs, waaronder de Red Bull-coureur, een speciale helm onthullen voor deze race. De post van de Limburger doet vermoeden dat hij ook iets speciaals in petto heeft voor zijn fans.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen in Brazilië altijd sterk

De speculatie rondom de helm wordt verder aangewakkerd door het feit dat de Nederlander in het verleden vaak sterke prestaties heeft neergezet in Brazilië. De coureur won de race in 2019, 2023 en 2024. Een speciale helm zou dan ook een mooi eerbetoon zijn aan het land waar hij in het verleden zoveel succes heeft gekend.

Gerelateerd