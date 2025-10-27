Mekies onthult slimme strategie achter podium Verstappen in Mexico
Laurent Mekies sprak na afloop van de Grand Prix van Mexico vol lof over de veerkracht en strategische keuzes van zijn team, ondanks de technische problemen die Red Bull Racing parten speelden.
De uitdagingen op het circuit in Mexico-Stad waren groot, mede door de lage grip van de RB21. Desondanks wist de Nederlander, startend op de mediumband, op zijn tweede stint op de zachte band indrukwekkend veel tijd op Charles Leclerc in te lopen. Mekies prees de strategieploeg en noemde de tweede stint van de viervoudig wereldkampioen 'mega', terwijl Verstappen het gat met de Monegask zes tot zeven tienden per ronde verkleinde.
Podiumplek uit het vuur weten te slepen
Hoewel een spannend gevecht met Leclerc in de laatste ronden door de Virtual Safety Car werd onderbroken, was de Fransman zeer tevreden met de behaalde resultaten. Mekies benadrukte dat de situatie buiten de controle van het team lag, maar dat de combinatie van de performance van de Red Bull-coureur en de strategische keuzes uiteindelijk tot een welverdiende podiumplek leidde.
Tevreden terugkijken
Ook Yuki Tsunoda leverde een sterke race, met name in de eerste stint op de mediumband. Een langdurige pitstop belemmerde hem echter in zijn kansen op een hogere klassering. Desondanks keek Mekies tevreden terug op de algehele performance van het team.
