Jan Bolscher

Zondag 30 april 2023 10:36

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft begrip voor de frustraties van Max Verstappen na afloop van de sprintrace in Bakoe afgelopen zaterdag, maar is van mening dat George Russell niets fout heeft gedaan.

Verstappen en Russell waren in de openingsfase van de sprintrace verwikkeld in een verhit duel om de derde plaats, waarbij de Nederlander achterbleef met een groot gat in zijn sidepod nadat Russell contact maakte met de RB19. Na afloop stak de tweevoudig wereldkampioen zijn frustraties niet onder stoelen of banken. Hij noemde Russell onder andere een "dickhead" en liet weten helemaal niets met de uitleg van "prinses George" te kunnen.

Verstappen X Russell

Russell is op zijn beurt van mening dat Verstappen een te groot risico nam door zijn positie zo fel te verdedigen, terwijl hij aan de buitenkant reed: "Ik zat aan de binnenkant, reed voorbij de apex en ik was redelijk verrast dat hij de positie vast probeerde te houden. Het was de eerste ronde van de sprintrace, op een stratencircuit, met koude banden, hij kent de risico's in die positie", benadrukt de Mercedes-coureur. "Er was geen intentie om contact te maken, maar hij bracht me een beetje in een moeilijke positie", klonk het na afloop onder andere.

Wolff begrijpt frustratie Verstappen

Wolff blijft enigszins politiek correct als hij door Racefans naar zijn kijk op de zaak wordt gevraagd: "Het is een racesituatie. Je probeert het aan de buitenkant, dat gaat nooit makkelijk worden", klinkt het. "Ze maakten contact, hij had een groot gat in zijn auto en dat is uiteraard niet optimaal voor je race. Het is absoluut begrijpelijk dat hij gefrustreerd is. Aan de andere kant: George verdedigde de positie, en het is duidelijk dat hij dat gaat doen. Het was niet de eerste keer dat ze samen in deze situatie zaten."

De Oostenrijker vervolgt: "Ze zijn allemaal gefrustreerd als ze verliezen. Als je teammaat wint en je eindigt als derde en je hebt geen performance in de auto omdat er een groot gat in zit, dan ben je absoluut gefrustreerd. Iedereen uit dat op een andere manier. Zo lang je authentiek bent is dat goed, en Max is heel uitgesproken. Waarschijnlijk is hij het een uur later weer vergeten, dat is prima."