Dat George Russell en Max Verstappen nu eenmaal niet de beste vrienden zijn, is algemeen bekend. Volgens de Mercedes-coureur kan er in de paddock nog wel een begroeting vanaf, maar praat het duo vooral met elkaar via de acties op de baan.

De afgelopen jaren zijn er diverse verhitte onderonsjes geweest tussen Verstappen en Russell. Tijdens de openingsronde van de sprintrace in Bakoe kwam de Mercedes-coureur in aanraking met de wagen van Verstappen en veroorzaakte daarmee een groot gat in de sidepod. De Nederlander kwam achteraf verhaal halen, maar was niet tevreden met het antwoord, met als gevolg dat hij Russell een d*ckhead noemde. Na de kwalificatie in Qatar, toen Verstappen de poleposition wist te pakken, moest het duo nog langs de stewards. Achteraf gaf Verstappen aan dat hij nog nooit iemand zo hard had zien lobbyen voor een straf en dat hij daardoor het respect voor Russell had verloren.

Begroeting

Vandaag de dag zijn die gemoederen wat bedaard, zo legt Russell in gesprek met The Telegraph uit. “Het gaat prima. We zeggen gewoon hallo tegen elkaar. We praten niet echt, maar we negeren elkaar ook niet. Ik lig er niet wakker van. En hij zeker ook niet. Dus het doet me echt helemaal niets,” aldus Russell.

Verstappen als teamgenoot

Verstappen werd in 2025 meerdere keren gelinkt aan een zitje bij Mercedes, al kwam het nooit tot een deal. Mocht Verstappen uiteindelijk aansluiten bij de Zilverpijlen, dan zou Russell die uitdaging niet uit de weg gaan. “Je hoeft geen beste vrienden te zijn als teamgenoten. [Ayrton] Senna en [Alain] Prost waren ook geen goede vrienden en ze werden toch eerste en tweede. Lewis [Hamilton] en Nico [Rosberg], hetzelfde. Lewis en Fernando [Alonso] zijn natuurlijk een opvallende uitzondering... Dus ja, Max is een ongelooflijk goede coureur. Dat valt niet te ontkennen. En juist daarom zou ik het geweldig vinden om het tegen hem op te nemen. We geloven allemaal dat we de beste zijn.”

Wel stelt Russell dat vooral Verstappen iets te verliezen heeft als hij in de toekomst bij Mercedes zou aansluiten als teamgenoot van de Brit. “Het is voor hem natuurlijk meer een lose-lose-situatie. Hetzelfde als toen ik teamgenoot was van Lewis [Hamilton]. Als hij me versloeg, werd dat van hem verwacht. Maar als hij van mij verloor, ja, dan werd dat gezien als een groot verlies. Of hetzelfde met mij en Kimi [Antonelli] nu. Maar goed, we lopen nu misschien wat op de zaken vooruit…,” aldus Russell.

