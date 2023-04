Jeen Grievink

Lewis Hamilton heeft tijdens de Sprint Shootout de hulp ingeschakeld van een cameraman van de Formule 1. Vlak voor de start van Q2 riep de Mercedes-coureur de persoon in kwestie naar zich toe, met de vraag of hij een verdwaalde tear-off van zijn chassis wilde verwijderen.

Formule 1-coureurs hebben op het vizier van hun helm meerdere tear-offs zitten. Dit zijn wegwerpvizieren, die ze tijdens een racesessie kunnen verwijderen als hun zicht teveel wordt belemmerd. EĆ©n van deze strips kwam op het chassis van de W14 van Hamilton terecht. In het korte rustmoment tussen Q1 en Q2 van de Sprint Shootout, zag Hamilton zijn kans schoon om hulp in te schakelen om het wegwerpvizier te verwijderen. Met zijn hand gebaarde hij vanuit de cockpit naar Jean-Michel Tibi, de vaste cameraman van de Formule 1. Tibi snelde richting de Mercedes en hielp Hamilton een handje door de tear-off van zijn chassis te verwijderen.

Hamilton bedankte F1-cameraman Tibi

Nadat de camerman het wegwerpvizier had verwijderd van de auto van Hamilton, stak de zevenvoudig wereldkampioen zijn duim op als bedankje. Volgens Sean Kelly, een statisticus van de Formule 1-races, zegt op Twitter dat het geen toeval was dat Hamilton Tibi om hulp riep. "Iedereen in de F1 kent hem. Hij is letterlijk vrienden met iedereen, van Hamilton helemaal terug naar beneden tot aan mij. Wat een legende", zo knipoogt Kelly op social media.

P5 voor Hamilton bij aanvang Grand Prix Azerbeidzjan

Hamilton finishte de Sprint Shootout uiteindelijk als zesde, maar moest tijdens de daadwerkelijke Sprintrace een plekje inleveren aan Fernando Alonso, die als achtste was gestart maar twee plaatsen wist goed te maken. Morgen, tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan, start Hamilton vanaf de vijfde positie.