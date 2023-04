Jeen Grievink

Zaterdag 29 april 2023 20:23 - Laatste update: 20:25

Max Verstappen was witheet na afloop van de Sprintrace in Azerbeidzjan. Kort na de start raakten de twee verwikkeld in een strijd om de derde plaats en dat resulteerde in forse schade aan de auto van Verstappen. De Nederlander was hier niet van gediend en ging na afloop verhaal halen bij Russell. De beelden zijn alleszeggend.

Verstappen begon vanaf de derde stek aan de Sprint in Bakoe, maar kwam niet goed van zijn plek en moest direct verdedigen ten opzichte van Russell. De Brit viel agressief aan en gaf Verstappen nauwelijks ruimte. De RB19 werd tot tweemaal toe geraakt; één keer door de Mercedes en één keer door de muur omdat er geen ruimte werd gelaten. Verstappen reageerde woest over de boordradio en deze frustraties hielden aan tot na afloop van de race. Na het parkeren van zijn auto, ging Verstappen direct verhaal halen bij Russell en trok hij fel van leer.

Verstappen witheet in confrontatie met Russell

Verstappen confronteerde Russell met de schade aan zijn auto, waarop de Mercedes-coureur zei dat hij er niets aan kon doen omdat hij geen grip had. "Gast, we hadden allemaal geen grip, je moet gewoon een klein beetje ruimte laten", zo counterde Verstappen gelijk. "Bekijk de onboard-beelden maar", zo reageerde Russell om vervolgens weg te lopen. Daar was Verstappen niet van gediend. "De volgende keer kun jij hetzelfde (van mij, red.) verwachten. Dickhead!", zo snauwde de regerend wereldkampioen.

De beelden van dit moment kun je hieronder terugkijken: