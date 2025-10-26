Hamilton verwacht lange race voor Verstappen: "Moeilijk om daar doorheen te komen"
Lewis Hamilton verwacht dat Max Verstappen het lastig zal krijgen om zich naar voren te vechten in de Grand Prix van Mexico-Stad. De Nederlander, die een week eerder nog zegevierde in de Verenigde Staten, begint de race op het Autodromo Hermanos Rodriguez vanaf de vijfde plek. Hamilton, zelf startend vanaf P3, wijst op de uitdagingen die het circuit met zich meebrengt.
De kwalificatie voor de 2025 Mexico City Grand Prix heeft enkele verrassende resultaten opgeleverd. Max Verstappen, die eerder als favoriet werd gezien, kwalificeerde zich slechts als vijfde, wat zijn kansen op een overwinning bemoeilijkt. Lewis Hamilton, die vanaf de derde plek start, benadrukt de uitdagingen van het circuit. "Door het verkeer komen is lastig vanwege de hoogte waarop het circuit gelegen is, met de oververhitting van de auto, met de oververhitting van de remmen," verklaart Hamilton. Hij voegt hieraan toe: "Ik weet niet hoe het voor iedereen is, maar ik weet vrijwel zeker dat de meeste mensen hier ervaring hebben met het gebrek aan koeling. Dus het zal niet per se makkelijk zijn. Maar er zitten een paar geweldige coureurs achter ons. Dus we zullen zien."
Leclerc deelt dezelfde mening
Charles Leclerc deelt de mening van Hamilton en verwacht dat het voor zowel Verstappen als Piastri moeilijk wordt. "Het wordt waarschijnlijk lastig. Ik zit liever in mijn positie dan in die van hen, maar ja, zij hebben de snelheid," aldus Leclerc. De Monegask is van mening dat, "vooral als Oscar de snelheid vindt die Lando had met veel brandstof aan boord, denk ik dat hij waarschijnlijk de snelheid heeft om terug te komen. Maar het is natuurlijk veel moeilijker in de vieze lucht." Volgens hem zal de combinatie van de technische uitdagingen en de dichte concurrentie een bepalende rol spelen in de race.
