LIVE (gesloten) | Kwalificatie GP van Mexico-Stad: Leclerc pakt voorlopige pole position
LIVE (gesloten) | Kwalificatie GP van Mexico-Stad: Leclerc pakt voorlopige pole position
Na alle trainingsuren begint om 23.00 uur de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico-Stad. Max Verstappen was op vrijdag nog razendsnel, maar miste de echte snelheid tijdens de longruns. In de laatste vrije training leek juist Lando Norris weer iets extra’s te hebben gevonden en dat laat de grote vraag open: wie pakt straks de poleposition? Volg alle ontwikkelingen via ons liveblog!
LIVE | Kwalificatie Grand Prix van Mexico-Stad
Kwalificatie
Daarmee is de kwalificatie voorbij! Bedankt voor het volgen van dit liveblog, zondag om 21:00 uur zijn we terug met de Grand Prix van Mexico-Stad.
Kwalificatie
Lando Norris pakt met een 1:15.586 de voorlopige pole position! Charles Leclerc komt twee tienden tekort en Lewis Hamilton op P3! George Russell plaats zichzelf op P4 en Max Verstappen moet het met de vijfde tijd doen!
Kwalificatie
Piastri is bezig met een verbetering, maar blijf hangen op P3. Verstappen weet de tweede tijd neer te zetten, maar wat doet Norris?
Kwalificatie
Mocht het Leclerc lukken, dan is het de eerste keer sinds Hongarije dat de Monegask weer vanaf pole position mag vertrekken.
Kwalificatie
Norris geeft bijna twee tienden toe op de tijd van Leclerc. Hamilton is bijna vier tienden langzamer dan zijn teamgenoot. Verstappen verliest bijna een halve seconde op de Monegask. Er komt nog een tweede run aan, met nog vijf minuten te gaan.
Kwalificatie
Leclerc neemt de snelste tijd over! Met een 1:15.991 staat hij nu op pole position! Norris op P2 en Hamilton heeft nu de derde tijd in handen. Verstappen staat op P4.
Kwalificatie
Ai! Ook in het snelle rondje van Verstappen zit er een momentje overstuur, wél zet Verstappen een 1:16.455 neer, maar Norris komt daar met een 1:16.170 onderdoor en staat op de voorlopige pole position.
Kwalificatie
Verstappen is als eerste de baan opgereden. Hij gaat zo ook als eerste een tijd neerzetten.
Kwalificatie
De twaalf minuten voor Q3 zijn zojuist afgetrapt; wie pakt pole position in Mexico?
Kwalificatie
De volledige uitslag van Q2:
Kwalificatie
De vlag hangt uit en Tsunoda, Ocon, Hülkenberg, Alonso en Lawson vallen af.
Kwalificatie
Oscar Piastri heeft zichzelf veilig gereden naar P7, maar daardoor Tsunoda in de gevarenzone geduwd!
Kwalificatie
Verstappen scherpt zijn tijd aan naar een 1:16.605 en heeft daarmee vier tienden gevonden, maar Hamilton pakt nu die tweede tijd af. Het gat met Norris is nog steeds aanzienlijk, namelijk twee tienden.
Kwalificatie
Verstappen is op een nieuw setje rood naar buiten gereden. Momenteel heeft hij de vijfde tijd in handen, maar kan hij zich nog verbeteren?
Kwalificatie
Ondertussen staat er een flinke file in de pitstraat. Er zijn nog wel wat minuten te gaan.
Gerelateerd
Net binnen
Marko durfde als enige weddenschap aan voor podium Verstappen: 'Alleen ik was positief'
- 28 minuten geleden
- 1
Na gevecht in fanzone gingen Mexicaanse F1-fans ook op de vuist op tribunes tijdens race
- 54 minuten geleden
Verstappen kon crash nog net vermijden dankzij les van papa Jos: "Rallyen met hem geoefend"
- 1 uur geleden
Alonso valt in Mexico voor vijfde keer uit: remproblemen lijken de boosdoener
- 1 uur geleden
VIDEO | Russell stoort zich aan FIA en had straf Verstappen willen zien
- 2 uur geleden
- 7
Leclerc had boodschap voor stewards na 'overtreding' Verstappen: "Dat kan niet anders"
- 2 uur geleden
- 7
Veel gelezen
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober
'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
- 10 oktober
Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"
- 19 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Bearman dankzij uitstekende race in Mexico gekozen door fans
- Vandaag 09:24
Is Verstappen wel of niet afgereisd naar Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten?
- 16 oktober
Nico Hülkenberg reageert op startcrash in Austin: 'Ik kon geen kant op'
- 19 oktober