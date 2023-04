De voorlopige startopstelling voor de Grand Prix van Azerbeidzjan

Jan Bolscher

Zaterdag 29 april 2023 18:59

De Grand Prix van Azerbeidzjan gaat zondag om 13:00 uur Nederlandse tijd van start. Charles Leclerc vangt de race aan vanaf pole position en wordt op de eerste startrij geflankeerd door Max Verstappen.

De Ferrari-coureur verraste op vrijdag vriend en vijand door Verstappen en Sergio Pérez achter zich te houden in de kwalificatie voor de race van zondag. Vanwege het experimentele sprintraceformat werd er direct na de eerste vrije training gekwalificeerd voor de hoofdrace. Leclerc zette in Q3 een 1.40.203 op het bord en was daarmee een kleine twee tienden sneller dan de Nederlander. Pérez vangt de race aan vanaf de derde stek, gevolgd door Carlos Sainz, Lewis Hamilton en Fernando Alonso.

Verschillende verrassingen

Tijdens de sprintrace op zaterdag bleek dat de race pace van de Red Bull echter aanzienlijk beter is dan die van Ferrari, dus het is nog maar de vraag of Leclerc zijn pole position weet om te zetten in de eerste overwinning van het seizoen. De Monegask was echter niet de enige verrassing van de vrijdag. Lando Norris wist zich als zevende te kwalificeren, met daarachter Yuki Tsunoda in de AlphaTauri. Lance Stroll en Oscar Piastri completeren de top tien, gevolgd door George Russell, Esteban Ocon, Alexander Albon, Valtteri Bottas, Logan Sargeant, Zhou Guanyu, Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen, Pierre Gasly en Nyck de Vries.

Voorlopige startopstelling Grand Prix van Azerbeidzjan

* de FIA brengt standaard twee uur voor de start van de race de definitieve startopstelling naar buiten.