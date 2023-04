Lars Leeftink

Zaterdag 29 april 2023 18:32

Max Verstappen kreeg zaterdag te maken met, zoals Red Bull-teambaas Christian Horner het noemt, 'enorm veel tijdverlies' door het gat in zijn sidepod. Dit gat was ontstaan na het duel met George Russell.

Het duel vond plaats aan het begin van de race. Tijdens de eerste drie bochten zaten beide coureurs naast elkaar, waarbij Verstappen steeds voor de buitenkant koos. Na het duel kwam Russell op P3 terecht en nam Verstappen eieren voor zijn geld. De Nederlander klaagde echter al vrij snel over de boardradio over schade aan zijn vloer en was niet blij met Russell. Hij kreeg niet genoeg ruimte, aldus Verstappen zelf. De Nederlander zou Russell uiteindelijk weer inhalen en op een seconde van Charles Leclerc komen voor P2 in de sprintrace, maar erlangs gaan lukte niet.

Horner over tijdverlies

Verstappen denkt zelf dat hij veel tijd heeft verloren door het gat in zijn sidepod. In gesprek met Sky Sports zegt Horner dat dit klopt. "Het moet wel zo'n driekwart seconde tijdverlies per ronde zijn, minstens, als je naar alle schade aan het bodywerk kijkt. Bovendien komen er andere complicaties bij kijken, zoals temperaturen die oplopen omdat de lucht niet op de normale manier door de sidepods kan stromen." Dit verklaart ook waarom Verstappen niet langs Leclerc kon gaan voor P2.

Horner kijkt naar zondag

Horner is echter ook realistisch en wil niet te lang blijven hangen in wat er op zaterdagmiddag is gebeurd. "Gelukkig heeft Verstappen nog een kans op zondag en dan start hij op de eerste rij. Het was logisch dat hij geïrriteerd was. Het is een competitieve coureur en als je door schade een mindere race hebt, dan ben je nou eenmaal teleurgesteld." Verstappen start zondag tijdens de Grand Prix vanaf P2, achter Leclerc en voor teamgenoot Sergio Pérez.