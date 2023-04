Lars Leeftink

Max Verstappen veroverde zaterdagmiddag P3 tijdens de sprintrace, maar deed dit met een groot gat in zijn sidepod. De Nederlander had aan het begin van de sprintrace een duel met George Russell, wat hem uiteindelijk schade opleverde. Na de race was de Nederlander niet al te blij met Russell.

Verstappen laat in gesprek met Viaplay weten dat hij niet gaat herhalen wat hij zei tegen Russell vlak na de race. "Ik vroeg hem waarom hij tegen de zijkant van mijn auto rijdt. We hadden geen hele goede start, maar ik ging steeds buitenom omdat dit kon. Als iemand buitenom gaat moet je altijd wat voorzichtiger zijn, zeker op een stratencircuit. Ik denk dat ik hem genoeg ruimte gaf, anders ging hij natuurlijk tegen de muur aan de binnenkant. Dat was natuurlijk niet het geval. Uiteindelijk duwt hij mij in bocht twee al in de zijkant, daardoor verlies ik mijn momentum. Daardoor heeft hij ook die positie (P3) uiteindelijk. Dat is niet fair. Heel apart dat de stewards daar niet eens naar kijken, zeker omdat ik daardoor ook schade heb."

Reactie Russell

Russell had eerder gezegd dat hij niks fout heeft gedaan en dat het wel kon. "Ja natuurlijk. Hij wil het natuurlijk altijd heel mooi uitleggen, zoals alle Engelsen dat heel mooi kunnen," reageert Verstappen. "Het is gewoon zonde, en waarom? Hij probeert het natuurlijk, maar het is ook totaal onnodig om dat soort risico's te nemen." Verstappen zou Russell uiteindelijk zelf inhalen voor P3 en zes punten scoren, waarmee de figuurlijke schade beperkt bleef. De materiële schade was wat groter, zo bleek na de race.

Vervolg race

Verstappen moest vervolgens tijdens de race met dat gat in de achtervolging op Leclerc, die op P2 reed. Hij kwam er echter niet langs, en Verstappen weet bijna zeker dat dit kwam door de schade. "Ik had geen lekkere balans meer. In de Formule 1 draait alles om balans en een klein beetje schade kan dan al een groot verschil maken. We moeten nog kijken hoeveel dat dan uitmaakte, maar het voelde in ieder geval niet heel goed aan tijdens het rijden. Je probeert dan een beetje mee te liften met de slipstream (van Leclerc), maar als je zoveel rondjes achter iemand zit dan worden op gegeven moment de banden warm."