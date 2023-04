Lars Leeftink

Zaterdag 29 april 2023 16:56

Sergio Pérez won zaterdag met overmacht de sprintrace, maar daarachter waren het vooral Max Verstappen en George Russell waar veel over gesproken werd. Christian Horner, teambaas van Red Bull, is niet blij met Russell.

Bij Viaplay blikt Horner terug op de sprintrace, die met overmacht gewonnen werd door Pérez nadat hij Charles Leclerc had ingehaald voor P1. "Deze sprintrace leek wel een vakantie voor Checo. Hij deed het aan het begin, een goede inhaalactie. Daarna kon hij een gat creëren richting Leclerc." Daarna ging het tijdens het interview eigenlijk al vrij snel over het incident tussen Russell en Verstappen, die elkaar bij de start meerdere bochten tegen zouden komen. Verstappen moest uiteindelijk P3 afstaan aan Russell, maar later veroverde hij die weer. Verstappen was niet al te blij met de Brit, iets wat hij liet weten over de boardradio en na de race. Er was namelijk een enorm gat in de sidepod van de RB19 van Verstappen te zien, gecreëerd door Russell tijdens de openingsfase van de race.

Horner over Verstappen en Russell

Volgens Horner had de schade enorm veel impact op de prestatie van de RB19 van Verstappen tijdens de race. "Jammer genoeg voor Max kreeg hij onderweg te maken met veel schade door het raken van George Russell. Je zag net een enorm groot gat bij de sidepod, wat je enorm veel downforce kost. Daarna was het heel lastig voor Verstappen. Zonder die schade had hij Leclerc gepakt voor P2. Hoe dan ook, P1 en P3 is nog steeds een prima resultaat."

Horner over gevecht

Vervolgens wordt hem gevraagd naar wat hij van het duel vond. "Ik dacht dat tijdens de eerste en de tweede bocht het duel prima was. Daarna richting de derde bocht vond ik dat het een beetje ondeugend en gevaarlijk begon te worden. Je moet genoeg ruimte geven en op die plek deed Russell dat niet. Ik denk dat Verstappen daar de schade van heeft." Horner hoopt vooral dat Russell leert van deze fout. "We moeten door. George moet reflecteren na dit soort momenten, maar we hebben nu de positie en we moeten vooruit gaan kijken. Het is een lang seizoen. Tijd voor de race van morgen."