Oscar Piastri, Max Verstappen, Lando Norris, British GP, 2025

Persconferenties Mexico-Stad: Piastri wél aanwezig, Verstappen verschijnt niet in de zaal

Persconferenties Mexico-Stad: Piastri wél aanwezig, Verstappen verschijnt niet in de zaal

Brian Van Hinthum

Brian Van Hinthum
Oscar Piastri, Max Verstappen, Lando Norris, British GP, 2025

Het is alweer tijd voor het volgende Grand Prix-weekend, want in Mexico-Stad staat al weer vrij snel de volgende race te wachten. Zoals gebruikelijk vangen we het weekend aan met de mediamomenten en persconferenties en de FIA heeft het schema nu bekend gemaakt.

Dat de FIA graag blijft wisselen met de opzet van de persconferenties, is de afgelopen jaren inmiddels wel duidelijk geworden. Vorig seizoen besloot men om één van de twee coureurspersconferenties te laten vervallen. De rest van de coureurs verschenen op de mediadag voor de zogeheten 'TV pen' en in de hospitalities van de teams om daar antwoorden op vragen te geven van de aanwezige journalisten. Op vrijdag was vervolgens nog een soortgelijke persconferentie met vier teambazen of andere afgevaardigden van het team. Even later heeft men het na de zomerstop opnieuw over een andere boeg gegooid: de twee persconferenties keerden terug, maar dan slechts met drie coureurs in plaats van vijf. Op die voet zijn we ook in 2025 weer verder gegaan.

Piastri wél, Verstappen niet

In Mexico-Stad bevinden we ons niet in dezelfde tijdzone als Nederland, daar het in Mexico-Stad acht uur eerder is dan hier, en dus is de eerste persconferentie om 21:30 uur Nederlandse tijd op de donderdag. Nummer twee is een half uurtje later. Tijdens de eerste sessie horen we Oscar Piastri, Liam Lawson en Yuki Tsunoda aan het woord. In sessie twee, die dus om 22:00 uur Nederlandse tijd van start gaat, zijn Nico Hülkenberg, Kimi Antonelli en Carlos Sainz van de partij. Max Verstappen is dus dit weekend niet in de perszaal aanwezig. Hij zal gewoon bij de televisieploegen en in de hospitality verschijnen voor een kort mediababbeltje.

Persconferenties

Donderdag 21:30 uur
Oscar PiastriMcLaren
Liam LawsonRacing Bulls
Yuki TsunodaRed Bull

Donderdag 22:00 uur
Carlos SainzWilliams
Nico HülkenbergSauber
Kimi AntonelliMercedes

Vrijdag 22:30 uur
Ayao KomatsuHaas
Fred VasseurFerrari
Jonathan WheatleySauber

