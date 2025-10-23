Persconferenties Mexico-Stad: Piastri wél aanwezig, Verstappen verschijnt niet in de zaal
Persconferenties Mexico-Stad: Piastri wél aanwezig, Verstappen verschijnt niet in de zaal
Het is alweer tijd voor het volgende Grand Prix-weekend, want in Mexico-Stad staat al weer vrij snel de volgende race te wachten. Zoals gebruikelijk vangen we het weekend aan met de mediamomenten en persconferenties en de FIA heeft het schema nu bekend gemaakt.
Dat de FIA graag blijft wisselen met de opzet van de persconferenties, is de afgelopen jaren inmiddels wel duidelijk geworden. Vorig seizoen besloot men om één van de twee coureurspersconferenties te laten vervallen. De rest van de coureurs verschenen op de mediadag voor de zogeheten 'TV pen' en in de hospitalities van de teams om daar antwoorden op vragen te geven van de aanwezige journalisten. Op vrijdag was vervolgens nog een soortgelijke persconferentie met vier teambazen of andere afgevaardigden van het team. Even later heeft men het na de zomerstop opnieuw over een andere boeg gegooid: de twee persconferenties keerden terug, maar dan slechts met drie coureurs in plaats van vijf. Op die voet zijn we ook in 2025 weer verder gegaan.
Piastri wél, Verstappen niet
In Mexico-Stad bevinden we ons niet in dezelfde tijdzone als Nederland, daar het in Mexico-Stad acht uur eerder is dan hier, en dus is de eerste persconferentie om 21:30 uur Nederlandse tijd op de donderdag. Nummer twee is een half uurtje later. Tijdens de eerste sessie horen we Oscar Piastri, Liam Lawson en Yuki Tsunoda aan het woord. In sessie twee, die dus om 22:00 uur Nederlandse tijd van start gaat, zijn Nico Hülkenberg, Kimi Antonelli en Carlos Sainz van de partij. Max Verstappen is dus dit weekend niet in de perszaal aanwezig. Hij zal gewoon bij de televisieploegen en in de hospitality verschijnen voor een kort mediababbeltje.
Persconferenties
|Donderdag 21:30 uur
|Oscar Piastri
|McLaren
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|Yuki Tsunoda
|Red Bull
|Donderdag 22:00 uur
|Carlos Sainz
|Williams
|Nico Hülkenberg
|Sauber
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|Vrijdag 22:30 uur
|Ayao Komatsu
|Haas
|Fred Vasseur
|Ferrari
|Jonathan Wheatley
|Sauber
Gerelateerd
Net binnen
Montoya: "Verstappen maakt geen fouten, maar is niet de titelfavoriet"
- 19 minuten geleden
Mekies geniet: "Het is alsof we Verstappen geschiedenis zien schrijven"
- 1 uur geleden
VIDEO: 'Red Bull overweegt beslissing teamgenoot Verstappen uit te stellen' | GPFans News
- 1 uur geleden
'FIA gehackt: gevoelige gegevens Verstappen op tafel'
- 2 uur geleden
- 5
Persconferenties Mexico-Stad: Piastri wél aanwezig, Verstappen verschijnt niet in de zaal
- 3 uur geleden
'Red Bull overweegt beslissing teamgenoot Verstappen uit te stellen'
- Vandaag 08:07
- 2
Veel gelezen
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober
'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
- 10 oktober
Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"
- 19 oktober
Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
- 6 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Leclerc wint verkiezing na titanenstrijd met Norris
- 20 oktober
Is Verstappen wel of niet afgereisd naar Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten?
- 16 oktober