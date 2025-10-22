Guenther Steiner heeft zijn lof uitgesproken over Max Verstappen na diens indrukwekkende optreden tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. In de Red Flags-podcast noemt de voormalig teambaas van Haas de Nederlander de beste coureur van het weekend. Verstappen wist zowel de sprintrace als de hoofdrace op zijn naam te schrijven en pakte daarmee de maximale punten in Texas.

Steiner wijst erop dat Verstappen een paar races geleden nog niet helemaal in zijn hum zat, maar dat hij nu weer helemaal terug is. "Je ziet het gewoon. Een paar races geleden, zes of zeven misschien, zat hij er mentaal niet helemaal lekker in. Maar nu? Nu zie je het aan alles: hij is er weer. Hij wil dit kampioenschap winnen," zo vertelt de Italiaan.

Verstappen wint alles in Texas

Verstappen begon zijn weekend in Austin al sterk door de sprintkwalificatie als snelste af te sluiten. Op zaterdag wist hij de sprintrace te winnen en op zondag verzilverde hij zijn pole position door ook de hoofdrace te winnen. Steiner is onder de indruk van de foutloze uitvoering van Verstappen: "Ik denk echt dat hij nu een kans heeft (in het wereldkampioenschap, red.). En als je naar deze race kijkt: wat heeft hij fout gedaan? Niets. En dát maakt je een rockster."

Grand Prix van Mexico

Komend weekend staat de Grand Prix van Mexico op de kalender, waar Verstappen opnieuw in actie komt. Laurent Mekies verwacht dat de Nederlander in de laatste weken van het seizoen nog veel tegenstand zal krijgen. De strijd om het wereldkampioenschap is nog lang niet gestreden en Verstappen lijkt vastberaden om zijn titel te verdedigen.