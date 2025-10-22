Christijan Albers denkt dat George Russell liever ziet dat ´aartsrivaal´ Max Verstappen dit jaar het wereldkampioenschap Formule 1 wint, dan landgenoot Max Verstappen.

Oscar Piastri, Lando Norris en Max Verstappen zijn verwikkeld in een driestrijd om het wereldkampioenschap Formule 1 dit seizoen. Waar het lange tijd alleen tussen het duo van McLaren leek te gaan, heeft Verstappen zich de afgelopen weken uit het niets opgeworpen tot serieuze titelkandidaat. De Nederlander keek in Zandvoort nog tegen een achterstand van 104 punten naar Piastri aan, maar heeft dat gat inmiddels teruggebracht naar 40 punten.

Russell duimt voor Verstappen

Christijan Albers vertelt in de podcast van De Telegraaf dat hij denkt dat George Russell zit te duimen voor Verstappen, en niet voor landgenoot Norris. Verstappen en Russell zijn geen vrienden van elkaar en hebben het in het verleden meer dan eens met elkaar aan de stok gehad, maar toch denkt de voormalig Formule 1-coureur en Viaplay-analist dat het ego van Russell zwaarder weegt dan zijn rivaliteit met Verstappen.

Ego in eigen land

"Verstappen en Russell kunnen elkaar misschien niet uitstaan, maar één ding weet ik zeker: diep van binnen hoopt Russell dat Max wereldkampioen wordt", klinkt het. "Liever hij, dan Norris. Je hebt ego in je eigen land. Je wil zelf eerder wereldkampioen worden dan iemand anders."

