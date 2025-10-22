Martin Brundle maakt zich in zijn column voor Sky Sports zorgen over de titelkansen van Lando Norris en Oscar Piastri. Na een indrukwekkend optreden van Max Verstappen in de Verenigde Staten, waar hij de Grand Prix van Austin en de sprintrace won, ziet de voormalig Formule 1-coureur dat de Red Bull en de Nederlander zelf in topvorm zijn. De druk ligt nu bij McLaren om de snelheid terug te vinden, nu het titelgevecht weer helemaal open lijkt te liggen.

Verstappen was in Austin ongenaakbaar. Hij pakte op vrijdag de sprintpole, won op zaterdag de sprintrace en schreef op zondag ook de Grand Prix op zijn naam, nadat hij ook daar vanaf pole position mocht vertrekken. Hoewel hij een dominant optreden liet zien, wijst Brundle erop dat hij ook een beetje geluk had. Zo wist Charles Leclerc bij de start Lando Norris te verschalken, waardoor de weg vrij was voor Verstappen om weg te rijden.

Verstappen nadert McLaren-coureurs

Door zijn zege in Austin is Verstappen weer dichter bij de McLaren-coureurs gekomen in het WK-klassement. Oscar Piastri staat nog aan de leiding met 346 punten, gevolgd door Norris met 332 punten, maar de Red Bull-coureur heeft nu 306 punten. Verstappen scoorde in de laatste vijf races 119 van de 133 mogelijke punten en verkleinde zijn achterstand met ruim zestig punten. Hij staat nu nog maar veertig punten achter de McLaren-coureurs.

Stand top drie Formule 1-wereldkampioenschap Positie Coureur Team Punten 1 Oscar Piastri McLaren 346 2 Lando Norris McLaren 332 3 Max Verstappen Red Bull 306

McLaren moet aan de bak

Brundle waarschuwt dat McLaren snel moet gaan presteren: “Als dit zo doorgaat, is hij kampioen. Maar een aantal komende circuits moeten ervoor zorgen dat de McLaren weer op snelheid komt. De Red Bull is nu de betere allround-auto en Max verkeert in absolute topvorm.” Het lijkt erop dat de druk op McLaren ligt om de snelheid terug te vinden en de strijd aan te gaan met de Red Bull van Verstappen.

Punten Verstappen laatste vijf races Race Positie Punten Verenigde Staten 1 (+sprintwin) 33 Singapore 2 18 Azerbeidzjan 1 25 Italië 1 25 Nederland (31 aug) 2 18

