Lando Norris was bijna de gehele F1 Grand Prix van de Verenigde Staten verwikkeld in een strijd met Charles Leclerc om de tweede positie. De McLaren-coureur werd al gauw gehinderd door het feit dat hij op het randje van de afgrond stond qua track limit-waarschuwingen. Hij versloeg de Ferrari, maar hij was gefrustreerd door de ingreep van de wedstrijdleider.

Max Verstappen mocht de race op het Circuit of the Americas aanvangen vanaf de pole position. Hij gaf geen enkele ronde de leiding op, zelfs niet toen hij zijn pitstop had gemaakt. De Red Bull-coureur kon een flinke voorsprong opbouwen dankzij het gevecht tussen Leclerc en Norris achter hem. De Monegask had de tweede plek afgepakt bij de start, aangezien hij beter wegkwam dankzij de grip van de zachte band. Norris overschreed meermaals de track limits, maar doe je dat te vaak, dan krijg je een tijdstraf. Eén track limit-waarschuwing voordat de straf wordt uitgedeeld, wordt de zwart-witte waarschuwingsvlag getoond. De Brit is het niet eens met hoe de FIA dit aanpakte, zeker niet aangezien hij zelfs een track limit-waarschuwing kreeg in bocht 13, toen hij tijd verloor in het zij-aan-zijgevecht met Leclerc.

Norris uit frustratie over FIA-waarschuwing

"Een van mijn waarschuwingen kwam omdat ik aan het racen was", vertelde Norris geïrriteerd tegenover de aanwezige media in Texas. "Ik vind dat een van de belachelijkste regels die we hebben. We worden aangespoord om te proberen te racen, maar als je te veel racet, dan krijg je daar een straf voor. En ik kreeg een track limit [waarschuwing], omdat ik langs de buitenkant van Charles probeerde te gaan, maar ik verloor daar juist tijd mee. Wat betreft de manier waarop we racen, is dat eigenlijk helemaal niet logisch. Dat maakte mijn leven zeker wat moeilijker."

De stevige windstoten hielpen ook niet mee om te proberen op de limiet te rijden zonder die te overschrijden. "Zeker in bocht 19, waar de wind nogal onvoorspelbaar was."

