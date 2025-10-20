Mekies wijst naar oorzaak voor teamlid op startgrid tijdens formatieronde
Laurent Mekies heeft bij de aanwezige media in Austin tekst en uitleg gegeven over de boete die de FIA aan Red Bull Racing heeft uitgedeeld, voor een teamlid dat tijdens de formatieronde in Austin nog op de baan aanwezig was.
Red Bull Racing moet een boete van 50.000 euro betalen, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk. Een personeelslid van het Oostenrijkse team was tijdens de formatieronde voor de Grand Prix van de Verenigde Staten nog op de startgrid aanwezig, wat de FIA ziet als een grote overtreding van de veiligheidsregels.
Markeringssticker Norris
Het Britse The Race stelde echter dat het betreffende teamlid daar niet zonder reden was. Zo zou hij geprobeerd hebben een markeringsticker van McLaren, voor Lando Norris, te verwijderen. Met zo’n sticker weet de coureur beter waar zijn startvak zich bevindt; vanuit de auto is het zicht namelijk beperkt. Hoewel de FIA in het rapport hier niet op ingaat, legt het medium uit dat het niet de eerste keer is dat Red Bull zoiets heeft geprobeerd.
Red Bull verklaart
Mekies legt uit dat de straf gebaseerd is op een misverstand. “We hebben met onze mensen gesproken en zij zijn er zeer van overtuigd dat ze te allen tijde de instructies van de marshals hebben opgevolgd. Dus ik vermoed dat het waarschijnlijk een misverstand betreft.” In het rapport wordt beschreven dat het teamlid een bevel van de marshal zou hebben genegeerd. “Wij hebben de video opnieuw bekeken, samen met de FIA, en het is iets dat we in de toekomst beter kunnen doen, maar we hebben niet het idee dat we iets hebben genegeerd. We hebben simpelweg geen instructies gekregen,” aldus de teambaas van Red Bull.
