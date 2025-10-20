close global

﻿
FIA Logo, Generic, Social

VIDEO | FIA deelt gridstraf uit na GP in Austin, Red Bull bestraft met boete | GPFans News

VIDEO | FIA deelt gridstraf uit na GP in Austin, Red Bull bestraft met boete

Sebastiaan Kissing

Carlos Sainz mocht zich na de Grand Prix van de Verenigde Staten melden bij de stewards vanwege zijn botsing met Kimi Antonelli tijdens de race. De FIA heeft het incident onderzocht en legt de Spanjaard een gridstraf van vijf plaatsen en twee strafpunten op voor zijn actie.

