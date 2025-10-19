close global

Mekies wil niet nadenken over titel Verstappen: "Geen reden om aanpak te veranderen"

Mekies wil niet nadenken over titel Verstappen: "Geen reden om aanpak te veranderen"

Vincent Bruins
Max Verstappen domineerde tijdens de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten en Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies is dan ook apetrots. Ondanks dat de achterstand van de viervoudig wereldkampioen op Oscar Piastri flink geslonken is, wil Mekies nog steeds niet over het kampioenschap nadenken.

Verstappen ving de wedstrijd op het Circuit of the Americas aan vanaf de pole position op de mediumband. Hij kon van iedereen vooraan het veld het langst door op deze compound en hoefde tijdens de eerste en uiteindelijk enige pitstop niet eens de leiding uit handen te geven. De Limburger won met een voorsprong van bijna acht seconden op Lando Norris en Charles Leclerc. Piastri werd kleurloos vijfde en ligt nog maar 40 punten voor op Verstappen.

Sterk weekend van Max én Yuki

"Ik denk niet dat het beter wordt dan dit", begon Mekies bij Viaplay. "Max was ongelooflijk dit weekend, hij werd met de sessie sterker. Hij was nóg sterker tijdens de race. Het is knap in dit soort [hete] omstandigheden op een lastig circuit. In het verleden zouden we hiermee hebben geworsteld, maar nu was hij oppermachtig. [De vooruitgang] is ook bij Yuki [Tsunoda] te zien die vanuit het achterveld toch zes punten weet te scoren. Het was echt een sterk weekend."

Per sessie bekijken

"Er is geen reden om onze aanpak te veranderen", antwoordde de Fransman op de vraag of hij aan het kampioenschap denkt. "We pakken het niet eens per race aan, maar we bekijken het per sessie. De jongens en meiden in ons team zijn alleen maar bezig met wat de volgende stap is. We gaan ook gewoon leren van dit weekend, want we willen met de best mogelijke auto uit de startblokken komen tijdens de vrije training in Mexico-Stad."

