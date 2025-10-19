Mekies wil niet nadenken over titel Verstappen: "Geen reden om aanpak te veranderen"
Mekies wil niet nadenken over titel Verstappen: "Geen reden om aanpak te veranderen"
Max Verstappen domineerde tijdens de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten en Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies is dan ook apetrots. Ondanks dat de achterstand van de viervoudig wereldkampioen op Oscar Piastri flink geslonken is, wil Mekies nog steeds niet over het kampioenschap nadenken.
Verstappen ving de wedstrijd op het Circuit of the Americas aan vanaf de pole position op de mediumband. Hij kon van iedereen vooraan het veld het langst door op deze compound en hoefde tijdens de eerste en uiteindelijk enige pitstop niet eens de leiding uit handen te geven. De Limburger won met een voorsprong van bijna acht seconden op Lando Norris en Charles Leclerc. Piastri werd kleurloos vijfde en ligt nog maar 40 punten voor op Verstappen.
Sterk weekend van Max én Yuki
"Ik denk niet dat het beter wordt dan dit", begon Mekies bij Viaplay. "Max was ongelooflijk dit weekend, hij werd met de sessie sterker. Hij was nóg sterker tijdens de race. Het is knap in dit soort [hete] omstandigheden op een lastig circuit. In het verleden zouden we hiermee hebben geworsteld, maar nu was hij oppermachtig. [De vooruitgang] is ook bij Yuki [Tsunoda] te zien die vanuit het achterveld toch zes punten weet te scoren. Het was echt een sterk weekend."
Per sessie bekijken
"Er is geen reden om onze aanpak te veranderen", antwoordde de Fransman op de vraag of hij aan het kampioenschap denkt. "We pakken het niet eens per race aan, maar we bekijken het per sessie. De jongens en meiden in ons team zijn alleen maar bezig met wat de volgende stap is. We gaan ook gewoon leren van dit weekend, want we willen met de best mogelijke auto uit de startblokken komen tijdens de vrije training in Mexico-Stad."
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen deelt mokerslag uit aan Piastri in Austin en mag weer hopen op titel
- 1 uur geleden
- 1
FIA lanceert onderzoek naar Red Bull in Verenigde Staten na monteur op de baan
- 2 minuten geleden
Mekies wil niet nadenken over titel Verstappen: "Geen reden om aanpak te veranderen"
- 16 minuten geleden
Leclerc pakt podium na alternatieve strategie en gevecht met Norris: "Maakte me beetje zorgen"
- 38 minuten geleden
Norris finisht wéér achter Verstappen en reageert: "Het was zwaar, heel zwaar"
- 44 minuten geleden
- 1
Verstappen volledig terug in titelstrijd na mokerslag in Amerika: "Ik ben super trots op het hele team"
- 52 minuten geleden
- 4
Veel gelezen
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
- 10 oktober
Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
- 6 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
- 6 oktober
Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen: "Mijn hemel..."
- 1 oktober
Is Verstappen wel of niet afgereisd naar Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten?
- 16 oktober