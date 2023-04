Remy Ramjiawan

De Formule 1 heeft het contract met de organisatie van de Grand Prix van Azerbeidzjan met drie jaar verlengt en daardoor zal de race door de straten van Bakoe tot en met 2026 op de kalender blijven staan.

De wedstrijd staat sinds 2016 op de kalender en in de eerste editie ging de race nog onder noemer de Grand Prix van Europa door het leven. In de jaren daarna bewees het stratencircuit, ontworpen door Hermann Tilke, haar waarde. Veel spectaculaire wedstrijden en interessante Grands Prix waren het gevolg en het is voor de beleidsbepalers van de koningsklasse één van de redenen geweest om de deal te verlengen.

Ongelooflijke circuit

Volgens Formule 1-CEO Stefano Domenicali is de verlenging van het contract een logisch vervolg. "Het Baku City Circuit is een enorm populaire locatie voor de Formule 1 geworden. Het is een ongelooflijk circuit dat voor veel drama zorgt en waar enkele van de spannendste races uit de recente geschiedenis hebben plaatsgevonden", zo laat hij op Formula1.com weten. "We zijn verheugd om onze relatie met Azerbeidzjan uit te breiden en kijken ernaar uit om samen verder te groeien."

'Opmerkelijke impact'

Farid Gayibov, minister van Jeugd en Sport in Azerbeidzjan knijpt in zijn handjes met de verlenging. "Sinds we dit evenement voor het eerst organiseerden in 2016, is de economische, sociale en culturele impact van de sport op onze stad en ons land opmerkelijk geweest", legt hij uit. Het land merkt de economische voordelen en is blij met de voortzetting: "Bovendien komt de overeenkomst van vandaag tijdens een weekend waarin we een recordaantal fans uit meer dan 100 landen ontvangen, wat dit moment alleen maar specialer maakt."