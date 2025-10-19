Stella verklaart vormdip van zelfbewuste Oscar Piastri: 'Het klikte dit weekend gewoon niet'
Stella verklaart vormdip van zelfbewuste Oscar Piastri: 'Het klikte dit weekend gewoon niet'
McLaren-teambaas Andrea Stella heeft uitgelegd waarom Oscar Piastri het hele weekend worstelt in Austin. Volgens hem spelen een paar kenmerken van Circuit of The Americas en de omstandigheden de grote rol voor de Australiër: weinig grip, hobbels, hitte en veel wind. Door de crash in de sprintrace miste Piastri bovendien leerzame kilometers. Het gevolg: telkens een paar tienden achterstand op Lando Norris en een start vanaf P6.
Stella zag Piastri zelden in zijn gebruikelijke opbouw komen. "Oscar liep in vrijwel alle sessies een paar tienden achter op Lando, terwijl we normaal een Oscar zien die gedurende het weekend bijsluit en zich ontwikkelt. Dat ontbrak nu." De gemiste sprintronden maakten het extra lastig om vertrouwen op te bouwen. "Het was een rommelig evenement door het wegvallen van de sprint. Op een hobbelig circuit, met weinig grip, hoge temperaturen en veel wind, moet je in de auto groeien om te weten hoeveel je kunt pushen."
Opvallende observatie van Stella
Opvallend was een rijdersobservatie die Stella deelde. "Vandaag moet je de auto besturen op de grens van het blokkeren van alle vier de wielen. Als je te voorzichtig rijdt, maak je geen rondetijd; je moet dus tegen de limiet aanleunen. En om op die limiet te rijden heb je ritme en vertrouwen nodig." In zo'n dicht veld zijn kleine verschillen meteen duur, benadrukt Stella. "Als het zo dicht bij elkaar zit, kunnen een paar tienden je vijf startposities kosten. We zien bij Oscar wel ritme, maar ook hoe krap het veld nu is."
Wellicht ook interessant: Wat gebeurde er met de McLaren van Lando Norris in Austin? Zijn reactie zegt alles
Grote zorgen voor Oscar Piastri?
Piastri’s P6 is zijn op één na laagste startplek van het seizoen (na Bakoe, waar hij in Q3 crashte). Sinds 1 september pakte hij 27 punten; Norris staat in die periode op 39 en Max Verstappen op 76, waardoor de titelstrijd weer is aangescherpt. Piastri verzet zich tegen het idee dat het momentum structureel is gekanteld. "Hier was het een worsteling voor mij; ik heb geen grote fouten gemaakt, maar het klikte niet. Het was niet zozeer overdriven, ik voelde me gewoon niet comfortabel met de auto. Dat is het verhaal van dit weekend, maar niet van de laatste weken."
Gerelateerd
Net binnen
'Max Verstappen verloor even de interesse in Formule 1' | GPFans Race Day
- 19 minuten geleden
Stella verklaart vormdip van zelfbewuste Oscar Piastri: 'Het klikte dit weekend gewoon niet'
- 46 minuten geleden
- 2
Lando Norris uiterst verbaast met P2 in Austin: 'De auto was onmogelijk om mee te rijden'
- 1 uur geleden
- 2
Max Verstappen blijft uiterst kalm na pole in Austin: 'Niet ideaal, maar genoeg'
- 2 uur geleden
Nico Hülkenberg reageert op startcrash in Austin: 'Ik kon geen kant op'
- 3 uur geleden
- 6
Lando Norris richt vizier op Verstappen: 'Gewoon niet geraakt worden bij de start'
- Vandaag 11:26
- 3
Veel gelezen
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
- 10 oktober
Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
- 6 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
- 6 oktober
Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen: "Mijn hemel..."
- 1 oktober
Is Verstappen wel of niet afgereisd naar Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten?
- 16 oktober