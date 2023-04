Dit is de startopstelling voor de sprintrace in Azerbeidzjan

Lars Leeftink

Zaterdag 29 april 2023 14:32 - Laatste update: 14:34

De startopstelling voor de sprintrace, ontstaan na een chaotische en spectaculaire Sprint Shootout op zaterdagochtend, is door de FIA bekendgemaakt. Wie start waar en hoeveel risico gaat elke coureur met het oog op de race op zondag nemen?

Tijdens de Sprint Shootout was het Charles Leclerc die pole position pakte. Net zoals op vrijdag troefde hij Sergio Pérez en Max Verstappen af. Dit zal ook de startopstelling zijn voor de korte race die zaterdagmiddag om 15:30 uur begint. De top vijf wordt afgemaakt door George Russell en Carlos Sainz. Lewis Hamilton, Alexander Albon, Fernando Alonso, Lance Stroll en Lando Norris maken de top tien af. Buiten de top tien zijn er echter wat veranderingen ten opzichte van de uitslag van de kwalificatie.

Buiten de top tien

Nyck de Vries zien we tijdens de sprintrace starten vanaf P18, omdat Esteban Ocon vanaf de pitstraat start en Logan Sargeant niet meedoet aan de sprintrace. Hij zal flink wat coureurs in korte tijd moeten gaan inhalen om punten te pakken. De top acht pakt namelijk punten, waardoor hij dus een enorme en vooral snelle inhaalrace moet rijden. Voor hem starten Oscar Piastri, Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen, Logan Sargeant, Zhou Guanyu, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda en Pierre Gasly. Ocon start vanuit de pitstraat, omdat Alpine de auto uit parc ferme moest halen. De auto van Sargeant, waarmee hij tijdens SQ1 crashte, is door Williams niet op tijd klaar gekregen voor de sprintrace. De Amerikaan doet dus niet mee en gaat zich focussen op de Grand Prix op zondag.