'Verstappen moet tijdens VT1 in Mexico plaatsmaken voor Lindblad'
Red Bull-junior Arvid Lindblad krijgt in Mexico opnieuw de kans om meters te maken in de RB21, zo meldt Motorsport.com. De Formule 2-coureur wordt in verband gebracht met een zitje bij de Racing Bulls in 2026 en zal komend weekend dus opnieuw waardevolle ervaring opdoen.
Binnen de Formule 1 geldt nog altijd de verplichte rookietest, waarbij teams twee keer per seizoen een rookie in de wagen moeten laten plaatsnemen. Red Bull liet eerder dit jaar Lindblad al rijden tijdens het raceweekend in Silverstone. Toen gebeurde dat in de RB21 van Yuki Tsunoda. In Mexico hoeft de Japanner zijn auto echter niet af te staan, want Lindblad neemt tijdens de eerste vrije training de wagen van Max Verstappen over.
Autódromo Hermanos Rodríguez
Volgens het medium heeft Helmut Marko bevestigd dat de 18-jarige Formule 2-coureur tijdens de eerste vrije training op het Autódromo Hermanos Rodríguez inderdaad in de RB21 van Verstappen zal stappen. In tegenstelling tot het weekend in Austin betreft het in Mexico een traditioneel Formule 1-weekend met drie vrije trainingen. Verstappen krijgt daardoor nog voldoende tijd om zich voor te bereiden in de overige sessies.
