Olav Mol suggereert dat er misschien wel een bewuste tactiek zat achter alle geruchten rondom Max Verstappen en een mogelijke overstap naar Mercedes, die afgelopen zomer de ronde deden. De commentator legt in het Race Café van Ziggo Sport uit dat er mogelijk is geprobeerd om Red Bull te destabiliseren.

Halverwege het seizoen 2024 doken de eerste geruchten op over een mogelijke overstap van de viervoudig wereldkampioen naar Mercedes. Dit seizoen, bij het uitblijven van de prestaties bij Red Bull, laaiden die geruchten opnieuw op. Dat werd versterkt tijdens de zomerstop, toen de jachten van Wolff en Verstappen in Sardinië werden gespot. Verstappen zelf, gaf tijdens het weekend in Hongarije aan dat hij komend jaar bij Red Bull blijft, waarmee het gespeculeer voorlopig voorbij was.

Wolff blikt terug op geflirt met Verstappen

Toch deed ook Mercedes-teambaas Toto Wolff een duit in het zakje door openlijk te flirten met de Red Bull-coureur. Tijdens het raceweekend in Austin blikte hij daarop terug, waarbij hij stelde dat dit achteraf misschien niet zo netjes was. "De waarheid is dat je van je fouten moet leren. Ik denk niet dat het opzettelijk flirten was; het was gewoon toeval. Het was duidelijk dat je dat gesprek moest voeren, en toen kwamen we in de zomer op dezelfde locatie uit. Het komt niet goed over, en dat was destabiliserend," aldus Wolff bij Sky Sports F1.

Mol vermoedt bewuste strategie

De commentator van Grand Prix Radio wijst echter op een andere theorie, waarbij hij nadrukkelijk aangeeft dat deze niet is bevestigd en dus slechts een vermoeden betreft. "Laat ik het anders zeggen en dat zullen niet veel mensen mij in dank afnemen, maar ik denk dat een heel groot deel van dit alles een spel is geweest vanuit Mercedes en Toto Wolff," opent Mol.

Red Bull over het randje duwen

Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner lag in 2024 onder een vergrootglas vanwege een beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag en Mol suggereert dat Mercedes wellicht de genadeklap wilde uitdelen. "Om te kijken hoe instabiel ze Red Bull konden maken, met al het gedoe rondom Christian Horner en dat soort dingen. En als je dan dit soort geruchten ook nog eens naar buiten brengt... Dan zeg ik - let op, ik zeg niet dat het zo is - uiteindelijk komt het bij Red Bull terecht, want ook Marko begon met: ‘Ja, nee, het zou kunnen.’ En dan komt er een dag dat ze aan Verstappen vragen: ‘Wat zijn de redenen dat je zegt: we blijven gewoon en gaan lekker verder? Wat zou je prettig vinden?’ En dan mag je zelf invullen wat hij misschien, wellicht, gezegd zou hebben," aldus Mol.

