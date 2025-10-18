Max Verstappen zal later deze zaterdag vanaf de pole position vertrekken in de Sprint voor de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. Pierre Waché heeft onthuld dat de viervoudig wereldkampioen de setup van Yuki Tsunoda had overgenomen. De technisch directeur van Red Bull Racing prijst de ronde die Verstappen voor elkaar kon krijgen om bovenaan in de tijdenlijst te eindigen.

Verstappen ging het snelst over het Circuit of the Americas en klokte een 1:32.143 in de laatste run van SQ3. Hij zat 0.071 seconde onder Lando Norris en hij was bijna vier tienden rapper dan Oscar Piastri. Weet hij de McLarens voor te blijven en lukt het Piastri niet om zijn teamgenoot in te halen, dan loopt Verstappen toch weer mooi 2 puntjes in op de kampioenschapsleider. Alle kleine beetjes helpen voor de Limburger die probeert zijn vijfde achtereenvolgende WK-titel te scoren. Tsunoda strandde al in SQ1 en kwalificeerde zich als achttiende. Hij kwam in de problemen met verkeer, kwam te laat over start-finish en had geen tijd meer om een competitief rondje te doen.

Twee verschillende setups

"Tijdens elke kwalificatiesessie proberen we de prestaties van de auto te maximaliseren. Dat doen we door de auto zo laag mogelijk af te stellen", legde Waché uit tegenover de aanwezige media in Texas. "Tijdens VT1 hebben we twee verschillende type setups getest tussen de twee auto's. We realiseerden ons dat Yuki's afstellingen een beetje beter waren. Het hielp het stuiteren door de snelle bochten te verminderen. en zo hebben we prestaties uit de auto kunnen halen zonder te compenseren voor de langzame bochten."

Goede ronde van Verstappen, baaldag voor Tsunoda

"Het was ontzettend goed van Max hoe hij de prestaties uit de auto haalde. Het kwam allemaal samen om de pole te pakken", vervolgde de Fransman. "Helaas had Yuki niet meer de kans om nog een ronde te kunnen doen. Het is duidelijk dat we vanaf onze kant moeten bekijken hoe we hem kunnen verzekeren dat hij zijn auto daadwerkelijk kan gebruiken, want ik ben er zeker dat een tweede ronde hem een plek in SQ2 had bezorgd."

