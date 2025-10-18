Racing Bulls maakt tot dusver een matig weekend mee tijdens de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. Omdat er een Sprint wordt verreden, was er maar één vrije training. Wat natuurlijk niet meehelpt, is als je race-engineer het steeds over een coureur heeft die niet eens meedoet, al zorgde het wel voor lachers op de hand bij Isack Hadjar.

Hadjar, waarvan wordt verwacht dat hij in 2026 de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen wordt, werd negende tijdens die eerste en enige trainingssessie op het Circuit of the Americas, bijna een seconde achter Lando Norris. Liam Lawson in de andere bolide van het Red Bull-zusterteam kwam niet verder dan de vijftiende tijd. Hadjar hoopte in SQ3 terecht te komen tijdens de sprintkwalificatie, maar hij strandde op de twaalfde positie. Lawson had de snelheid wel om in de laatste fase van de sprintkwalificatie terecht te komen, maar zijn ronde werd verwijderd vanwege track limits, en dus werd hij teruggezet naar P15.

Artikel gaat verder onder video

Verwarring tussen Hamelin en Hadjar

Tijdens een vrije training probeert een coureur een gaatje te zoeken in het verkeer om ronden te kunnen rijden in schone lucht. De race-engineer kan op een kaartje op de computer zien waar alle deelnemers zich op de baan bevinden en helpt om dat gaatje te vinden door instructies door te geven via de boardradio. Bij Pierre Hamelin, de race-engineer van Hadjar, kwam de naam van Valtteri Bottas steeds bovendrijven. De Fin is echter de reservecoureur bij Mercedes en rijdt helemaal niet mee.

"Bottas is bij bocht 2 en is aan het pushen. Bottas komt er nu aan en daarna Leclerc er 8 seconden achter", zo gaf Hamelin door via de boardradio. Hadjar reageerde half lachend, half gefrustreerd: "Ja, maat, kap nou eens met Bottas noemen. Die is helemaal niet op de baan. Het is heel verwarrend." Bottas zelf stond in de garage van Mercedes mee te kijken en wees naar zichzelf met een verbaasde blik.

📻 "Bottas 2 pushing"



📻 "Stop with the Bottas mate... It's very confusing"



Isack Hadjar's engineer gets a little confused, and Valtteri's reaction is as expected 😅#F1 #USGP pic.twitter.com/lG6AfH2CKf — Formula 1 (@F1) October 17, 2025

Gerelateerd