De regie van de F1 Grand Prix van Singapore lag na de wedstrijd onder vuur, omdat er een boel actie gemist zou zijn. Carlos Sainz was zelf een van de velen die zijn kritiek uitte. De Williams-coureur laat nu echter weten dat zijn opmerkingen een beetje uit verband werden getrokken en dat de regie het normaal gesproken veel beter doet.

"Het zal vast ooit voor ze een keer gewerkt hebben, toen mensen het interessant vonden om onze vriendinnen en beroemde mensen en hun reacties op tv te zien", vertelde Sainz tegenover El Partidazo de COPE na de wedstrijd op het Marina Bay-stratencircuit. "Ik snap dat als er een inhaalactie is, een heel spannend moment in de race, dat de regie dan misschien een reactie wil laten zien, als ze hebben gemerkt dat dat in het verleden werkte. Maar dat moeten ze alleen doen, als de competitie gerespecteerd wordt en je altijd de belangrijk momenten van de race laat zien. Afgelopen weekend lieten ze geen van mijn vier of vijf inhaalacties zien die ik op het eind deed."

Artikel gaat verder onder video

Te veel focus op Norris en Verstappen?

Tegenover de aanwezige media in aanloop naar de Grand Prix van de Verenigde Staten vertelde de Madrileen dat Singapore meer een eenmalig incident was en dat het niet was zoals het normaal gesproken is: "Zoals altijd werd mijn kritiek volgens mij een beetje uit zijn verband gerukt. Ik denk dat het feit dat ik vriendinnen of 'WAG's' noemde de opmerking wat vuriger maakte en dat het wereldwijd wat meer viral ging. Eigenlijk had het gewoon een simpel kritiekpunt moeten zijn. In Singapore was het overduidelijk dat de tv-uitzending niet goed was. Er zijn andere races waar ze het geweldig doen en ons ongelooflijke dingen en fantastische acties op de baan laten zien."

Related image

Sainz ergerde zich er vooral aan dat er zoveel focus lag op het gevecht tussen Max Verstappen en Lando Norris voor de tweede positie. "In Singapore is het lastig om in te halen en we misten zoveel gevechten. Ik had het toen over vriendinnen, maar als ik zo terugkijk, werden die niet al te veel laten zien", zo vervolgde hij in Austin, Texas. "Ze concentreerden zich meer op Lando versus Max, alsof daar een ongeluk of inhaalactie zou gebeuren. Maar wanneer je het bekijkt, dan zie je dat daar nooit enige actie zou zijn. Ik hoop dat de regie het niet persoonlijk opvat, want het was gewoon een kritiekpunt dat ze in Singapore het niet goed genoeg deden."

Gerelateerd