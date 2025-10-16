close global

Hadjar, Verstappen, socials

Hadjar hoopt snel promotie te krijgen: "Heb altijd al voor Red Bull Racing willen rijden"

Remy Ramjiawan
Hoewel Isack Hadjar op de hoogte is van de spreekwoordelijke vloek die rust op het tweede zitje bij Red Bull Racing, legt hij tegenover de media in Austin uit dat hij niet kan wachten op een promotie naar het topteam.

De rookie, rijdend voor de Racing Bulls, laat in zijn eerste seizoen prestaties zien waarmee hij dr. Helmut Marko tevreden heeft gesteld. De adviseur van Red Bull Racing heeft diverse keren laten doorschemeren dat de jongeling goede papieren heeft om komend jaar als teamgenoot van Max Verstappen te fungeren. Dat moet allemaal nog bevestigd worden, en naar verluidt wordt die knoop doorgehakt rondom het raceweekend in Mexico.

Vervroegde overstap

In Austin wordt Hadjar gevraagd of hij uitkijkt naar de promotie naar het topteam. "Absoluut," klinkt het luid en duidelijk. Hoewel er momenteel geen signalen zijn dat Yuki Tsunoda vervroegd uit zijn stoeltje wordt gezet, zou Hadjar ook niet onwelwillend staan tegenover een directe overstap. "Als ik er honderd procent zeker van ben en de kans krijg om al eerder wat ervaring op te doen, ja. Tegelijkertijd zijn de auto’s komend seizoen compleet anders, dus wat dat betreft is het ook vrij zinloos," legt Hadjar uit.

Doel

Het doel is duidelijk: Hadjar wil zo snel mogelijk de stap maken. "Absoluut! Ik heb altijd al voor Red Bull Racing willen rijden, en dat was al sinds ik bij het juniorenprogramma aansloot. Daar was het doel al om Red Bull-coureur te worden," aldus Hadjar.

