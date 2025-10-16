Op social media maken een aantal fans zich zorgen over Max Verstappen. Is de Nederlander al weg afgereisd naar de Grand Prix van de Verenigde Staten, waar later vandaag de mediadag plaatsvindt? We leggen het uit.

De Formule 1 is neergestreken in Austin, Texas. Hier wordt aanstaande zondag op het Circuit of the Americas de Grand Prix van de Verenigde Staten verreden. Vanwege het tijdsverschil aan de andere kant van de plas vinden de sessies voor ons hier in Nederland in de avond plaats. Hetzelfde geldt voor de mediadag, die later vandaag van start gaat. Maar op social media zijn er wat fans die zich zorgen maken. Het vliegtuig van Max Verstappen is namelijk nooit vertrokken richting de Verenigde Staten.

Is Verstappen in de Verenigde Staten?

Tenminste, zo lijkt het. De viervoudig wereldkampioen is namelijk in het bezit van een privéjet, een Falcon 8X PH-UTL. Deze jet heeft een eigen X-account, waarbij liefhebbers constant de vluchten van de Nederlander bijhouden op basis van openbare data. Maar op dit account is niets terug te vinden over een vlucht richting de Verenigde Staten.

Live tracking

Er is echter geen nood aan de man. Een gerenommeerde website voor live tracking van vliegtuigen, geeft namelijk aan dat de Nederlander al lang en breed geland is in Austin. Het X-account heeft wel vaker technische problemen. Zo was er onlangs nog verwarring, omdat Verstappen in recordtempo in allemaal verschillende landen zou zijn geweest.

