Max Verstappen (28) is sinds dit jaar in het bezit van een Dassault Falcon 8X privéjet en vliegt daarmee de hele wereld over, voornamelijk om snel van en naar racelocaties te vliegen. Zijn privéjet is ook uitgerust met een tracker, waarmee iedereen die dat wil kan zien waar het vliegtuig zich begeeft. En de laatste uren is er wat vreemds aan de hand.

Aan het begin van dit jaar nam Verstappen zijn nieuwe speeltje, de Dassault Falcon 8X, in ontvangst. Het werd zijn tweede privévliegtuig. Verstappen koos voor dit model omdat het bereik een stuk groter was dan het model dat hij eerder in bezit had. Dit heeft als voordeel dat de Falcon 8X minder vaak een tussenlanding hoeft te maken om te tanken. De Falcon 8X heeft een bereik voor intercontinentale vluchten tot 12.000 kilometer. Hiermee kan Verstappen dus in één keer - zonder pauze - van bijvoorbeeld New York naar Beijing vliegen. Of van Nice naar Singapore, een plek waar hij deze week moet zijn voor de Grand Prix. Maar toch leek het erop alsof Verstappen niet in één keer doorvloog, getuige zijn tracker. Sterker nog: hij zou op de vreemdste plekken zijn geweest.

Verstappen in zijn jet onderweg naar Singapore

Verstappen woont in Monaco, maar stapt vaak in Nice op het vliegtuig. Deze week moet hij in Singapore zijn voor de plaatselijke Grand Prix en de afstand tussen Nice en Singapore bedraagt zo'n 10.450 kilometer (6.500 mijl). In theorie zou de Falcon 8X van Verstappen dus in één keer van Nice naar Singapore moeten kunnen vliegen. Dit gebeurde echter niet. Althans, als we de tracker aan boord van zijn jet moeten geloven. Via het geautomatiseerde X-kanaal 'Max Verstappen's Jet' zijn de vluchten van de Nederlander op de voet te volgen - en daar werd aan het begin van de nacht gemeld dat Verstappen uit een locatie in Frankrijk zou zijn vertrokken. Tot zover niks geks. Verstappen kan dan slapen in het vliegtuig.

Verstappen in Turkmenistan, India en Pakistan?

Maar vervolgens, binnen een tijdsbestek van een paar uur, zou Verstappen geland en opgestegen zijn vanaf de meest vreemde locaties. Hij zou in Gazza in Tadzjikistan zijn geweest, maar ook in Turkmenistan, India, Pakistan - en zelfs Myanmar. De meldingen uit zijn tracker zeggen dat zijn privéjet op al deze locaties voet aan de grond heeft gezet. Dit lijkt echter een technische fout te zijn. Want al zou de Falcon 8X niet met een volle tank vanuit Frankrijk zijn vertrokken, dan is het zeker niet nodig om onderweg meer dan één keer te landen om bij te tanken. Maar wat is er dan wel aan de hand?

Wat is er dan wél aan de hand met Verstappen en zijn jet?

Wie de wereldkaart er bij pakt kan al snel concluderen dat bovengenoemde landen een soort van 'op de route' liggen om vanuit Frankrijk richting Singapore te gaan. Neem bijvoorbeeld Turkmenistan, Pakistan en India, zij volgen elkaar in die volgorde op de wereldkaart op richting Singapore, dat zich ten zuiden van Thailand en Vietnam bevindt - aan de onderkant van Maleisië. Het lijkt er dus op dat er geregistreerd is dat Verstappen is geland of opgesteven vanuit deze landen, maar in feite is hij er enkel overheen gevlogen.

Mensen op X maken zich zorgen om Verstappen

Op X maakt men zich intussen al zorgen om Verstappen. "Is zijn jet gekaapt ofzo? Wtf!", klinkt het onder meer. Onderaan het bericht dat hij in Jharkhand, India zou zijn geland, schrijft iemand: "wtf doet hij daar?!!!" Terwijl een ander schrijft: "Bro heeft een ontmoeting met Dhoni [een beroemde Indiaase cricketspeler, red.]." Een paar anderen merken terecht op dat er waarschijnlijk sprake is van een storing in de tracker van Verstappen's jet. "Radar error", schrijft iemand, terwijl een ander zegt: "Er moet iets van een fout in de transponder zitten, waarom zou de jet anders landen in Jharkhand van alle plekken die er zijn. Lol."

F1 Grand Prix van Singapore

Verstappen lijkt dus gewoon heelhuids te zijn aangekomen in Singapore, waar hij morgen in de paddock verschijnt voor de mediaverplichtingen. Op vrijdag staan er dan de eerste twee vrije trainingen op het programma op het Marina Bay Street Circuit. Op zaterdag is de derde en tevens laatste vrije training, alvorens de coureurs zich klaar gaan maken voor de kwalificatie. Op zondag staat de hoofdrace, ofwel de F1 Grand Prix van Singapore, op het programma. De race gaat om 14:00 uur (Nederlandse tijd) van start.

