Jeen Grievink

Vrijdag 28 april 2023 21:26

De kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan leverde voor het eerst dit seizoen een pole position op die niet op naam van één van de Red Bull-coureurs kwam. Charles Leclerc wist Max Verstappen en Sergio Pérez af te troeven in een zinderende sessie. Dr. Helmut Marko erkent dat Ferrari sterk is dit weekend en houdt zijn hart vast voor de race.

Hoewel het voor de Oostenrijkse adviseur van Red Bull niet als een verrassing kwam dat Ferrari zo snel is in Bakoe, had hij waarschijnlijk niet verwacht dat zijn coureurs met respectievelijk twee (Verstappen) en drie (Pérez) tienden zouden worden geklopt door Leclerc in de strijd om pole position. Marko is onder de indruk van Ferrari, al stelt hij ook dat ze bij Red Bull wat moeite hadden om goed om te gaan met de dalende temperatuur. "We wisten al dat ze snel zijn in een enkele ronde. Bij ons had alles gewoon moeten kloppen. De dalende temperatuur kregen we met een andere bandenspanning niet helemaal onder de knie", zo zegt hij bij ORF.

Marko ziet sterke Ferrari-motor

Marko vervolgt zijn relaas: "We verloren in de tweede sector teveel tijd ten opzichte van Leclerc, maar het is prima." De man uit Graz verwacht dat zijn coureurs op zondag beter voor de dag zullen komen. "Voor de race moeten we dus in een betere positie zitten." Echter, hij houdt ook een slag om de arm. De dreiging van Ferrari is serieus en Marko weet ook waar dat door komt. "De Ferrari-motor is nog wel de beste. In een enkele ronde kunnen ze met vol vermogen rijden. Hopelijk is dat in de race niet het geval", zo probeert hij de moed erin te houden.

Leclerc wist Verstappen, Pérez en Sainz te kloppen

Leclerc pakte vanmiddag pole position met een rondetijd van 1:40.203, nadat hij kort daarvoor exact dezelfde tijd neerzette als Verstappen. Uiteindelijk wist hij de Nederlander met een verschil van 0.188 seconde af te troeven. Pérez moest nog iets meer toegeven op de Ferrari. De Mexicaan kwam 0.292 seconde tekort. Opmerkelijk was wel dat Carlos Sainz, teamgenoot van Leclerc bij Ferrari, totaal niet in de buurt kwam. Hij werd vierde met een achterstand van acht tienden.