Toto Wolff, heeft tijdens de Autosport Business Exchange in New York zijn vertrouwen uitgesproken in George Russell. De Oostenrijker vindt de Brit vaak onderschat, zeker in vergelijking met voormalig Mercedes-coureur Lewis Hamilton. Volgens Wolff was het geen enkel risico om Hamilton te vervangen voor de rookie Andrea Kimi Antonelli, puur omdat Russell zo goed presteert.

De jonge coureur uit King's Lynn won dit seizoen al twee Grands Prix, in Canada en Singapore, en heeft daarmee zijn waarde voor het team meer dan bewezen. Niet alleen zorgde hij voor continuïteit binnen het team, ook maakte hij een einde aan de speculaties rondom mogelijke veranderingen binnen Mercedes. Wolff prees de Red Bull-coureur dan ook dat hij uit de schaduw van Hamilton is getreden en zijn eigen stempel op het team heeft gedrukt. "Allereerst denk ik dat er veel hype was rond het vertrek van Lewis en dat Kimi zou komen, en het risico dat we namen, maar in feite was er niet zo veel risico omdat we George hadden.”

Onderschat

De Oostenrijker probeert zijn statement nog even uit te leggen: "Op een bepaalde manier werd hij in al die jaren altijd onderschat. Misschien vanwege zijn meer introverte persoonlijkheid. En als je teamgenoot Lewis Hamilton is, zul je natuurlijk niet veel, hoe zal ik het zeggen, kijkcijfers krijgen. Ik bedoel, als George de mode-stijl van Lewis had omarmd, had hij misschien meer foto's gekregen, maar zo is hij niet!”

Stabiliteit

Met het behouden van Antonelli als teamgenoot van Russell in 2026 bleef Mercedes trouw aan de lijn van vernieuwing en continuïteit. Wolff overwoog eerder om Max Verstappen naar Mercedes te halen, maar besloot uiteindelijk om te kiezen voor de stabiliteit die Russell biedt. Het laat zien hoe groot het vertrouwen van de teambaas in Russell is, ondanks dat hij wat stiller is en constant vergeleken wordt met Hamilton. De contractverlenging van Russell en Antonelli hing al even in de lucht, maar is nu officieel bevestigd. Daarmee gaat Mercedes met een vertrouwde line-up van start richting 2026.