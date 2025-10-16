'Marko wil Dunne bij Red Bull, maar niet iedereen is overtuigd'
'Marko wil Dunne bij Red Bull, maar niet iedereen is overtuigd'
Hoewel dr. Helmut Marko liet weten dat hij voormalig McLaren-junior Alex Dunne goed bij Red Bull Racing vindt passen, is nog niet iedereen daarvan overtuigd, zo meldt Formula.hu.
Begin oktober werd bekend dat Dunne per direct het opleidingsprogramma van McLaren had verlaten. De Ier werd in 2024 opgenomen in het programma, maar bereikte met McLaren geen overeenstemming over zijn toekomst. Marko gaf onlangs aan dat Dunne bij Red Bull wél in het plaatje kan passen, maar dat blijkt geen breed gedragen mening te zijn binnen het team.
Twijfels over Dunne
Als Dunne bij Red Bull aan de slag gaat, zou hij nog één jaar in de Formule 2 kunnen racen, om vervolgens een mogelijke stap te maken naar de koningsklasse. Toch is er op dit moment nog geen deal tussen de twee partijen bereikt, en dat kan volgens het medium nog even op zich laten wachten. Red Bull is zeker geïnteresseerd in Dunne, maar niet iedereen binnen de Red Bull-familie is overtuigd van zijn talent. Er zouden vraagtekens bestaan over of Dunne genoeg in huis heeft om de top te bereiken, en bovendien zouden zijn strafpunten bij sommigen een doorn in het oog zijn.
Gerelateerd
Net binnen
Marko maakt ommezwaai en gooit deur dicht voor Dunne: "Geen optie"
- 7 minuten geleden
Opmerkelijke beelden: Ben Sulayem avondje uit met Horner en Brown
- 29 minuten geleden
- 3
LEGO Speed Champions F1-auto’s met flinke korting bij Lidl Shop, perfect voor Formule 1-fans!
- 52 minuten geleden
- 1
Alpine maakt als zesde team speciale livery voor Grand Prix van de Verenigde Staten bekend
- 1 uur geleden
- 1
Het tijdschema voor de Grand Prix van Verenigde Staten
- 1 uur geleden
Wolff prijst Russell: 'George is ondergewaardeerd, vooral door Hamilton'
- 2 uur geleden
- 2
Veel gelezen
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
- 10 oktober
Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
- 6 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
- 6 oktober
Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen: "Mijn hemel..."
- 1 oktober
Schoonzus en schoonmoeder Max Verstappen betrokken bij auto-ongeluk
- 9 oktober