close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Alex Dunne, McLaren, 2025, generic, Monza

'Marko wil Dunne bij Red Bull, maar niet iedereen is overtuigd'

'Marko wil Dunne bij Red Bull, maar niet iedereen is overtuigd'

Remy Ramjiawan
Alex Dunne, McLaren, 2025, generic, Monza

Hoewel dr. Helmut Marko liet weten dat hij voormalig McLaren-junior Alex Dunne goed bij Red Bull Racing vindt passen, is nog niet iedereen daarvan overtuigd, zo meldt Formula.hu.

Begin oktober werd bekend dat Dunne per direct het opleidingsprogramma van McLaren had verlaten. De Ier werd in 2024 opgenomen in het programma, maar bereikte met McLaren geen overeenstemming over zijn toekomst. Marko gaf onlangs aan dat Dunne bij Red Bull wél in het plaatje kan passen, maar dat blijkt geen breed gedragen mening te zijn binnen het team.

Twijfels over Dunne

Als Dunne bij Red Bull aan de slag gaat, zou hij nog één jaar in de Formule 2 kunnen racen, om vervolgens een mogelijke stap te maken naar de koningsklasse. Toch is er op dit moment nog geen deal tussen de twee partijen bereikt, en dat kan volgens het medium nog even op zich laten wachten. Red Bull is zeker geïnteresseerd in Dunne, maar niet iedereen binnen de Red Bull-familie is overtuigd van zijn talent. Er zouden vraagtekens bestaan over of Dunne genoeg in huis heeft om de top te bereiken, en bovendien zouden zijn strafpunten bij sommigen een doorn in het oog zijn.

Gerelateerd

Red Bull Racing McLaren Alex Dunne
Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Verenigde Staten met TOTO

Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Verenigde Staten met TOTO

  • Advertorial
  • Adv.

Net binnen

Marko maakt ommezwaai en gooit deur dicht voor Dunne:
Red Bull

Marko maakt ommezwaai en gooit deur dicht voor Dunne: "Geen optie"

  • 7 minuten geleden
Opmerkelijke beelden: Ben Sulayem avondje uit met Horner en Brown
Wat speelt hier

Opmerkelijke beelden: Ben Sulayem avondje uit met Horner en Brown

  • 29 minuten geleden
  • 3
 LEGO Speed Champions F1-auto’s met flinke korting bij Lidl Shop, perfect voor Formule 1-fans!
LEGO

LEGO Speed Champions F1-auto’s met flinke korting bij Lidl Shop, perfect voor Formule 1-fans!

  • 52 minuten geleden
  • 1
 Alpine maakt als zesde team speciale livery voor Grand Prix van de Verenigde Staten bekend
Alpine

Alpine maakt als zesde team speciale livery voor Grand Prix van de Verenigde Staten bekend

  • 1 uur geleden
  • 1
 Het tijdschema voor de Grand Prix van Verenigde Staten
Tijdschema

Het tijdschema voor de Grand Prix van Verenigde Staten

  • 1 uur geleden
Wolff prijst Russell: 'George is ondergewaardeerd, vooral door Hamilton'
Mercedes

Wolff prijst Russell: 'George is ondergewaardeerd, vooral door Hamilton'

  • 2 uur geleden
  • 2
Meer nieuws

Veel gelezen

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen:
100.000+ views

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"

  • 30 september
 'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
100.000+ views

'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'

  • 10 oktober
 Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
75.000+ views

Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari

  • 6 oktober
 F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
75.000+ views

F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst

  • 6 oktober
 Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen:
50.000+ views

Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen: "Mijn hemel..."

  • 1 oktober
 Schoonzus en schoonmoeder Max Verstappen betrokken bij auto-ongeluk
50.000+ views

Schoonzus en schoonmoeder Max Verstappen betrokken bij auto-ongeluk

  • 9 oktober

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x