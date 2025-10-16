Hoewel dr. Helmut Marko liet weten dat hij voormalig McLaren-junior Alex Dunne goed bij Red Bull Racing vindt passen, is nog niet iedereen daarvan overtuigd, zo meldt Formula.hu.

Begin oktober werd bekend dat Dunne per direct het opleidingsprogramma van McLaren had verlaten. De Ier werd in 2024 opgenomen in het programma, maar bereikte met McLaren geen overeenstemming over zijn toekomst. Marko gaf onlangs aan dat Dunne bij Red Bull wél in het plaatje kan passen, maar dat blijkt geen breed gedragen mening te zijn binnen het team.

Twijfels over Dunne

Als Dunne bij Red Bull aan de slag gaat, zou hij nog één jaar in de Formule 2 kunnen racen, om vervolgens een mogelijke stap te maken naar de koningsklasse. Toch is er op dit moment nog geen deal tussen de twee partijen bereikt, en dat kan volgens het medium nog even op zich laten wachten. Red Bull is zeker geïnteresseerd in Dunne, maar niet iedereen binnen de Red Bull-familie is overtuigd van zijn talent. Er zouden vraagtekens bestaan over of Dunne genoeg in huis heeft om de top te bereiken, en bovendien zouden zijn strafpunten bij sommigen een doorn in het oog zijn.

