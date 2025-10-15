Steiner kiest droomduo in F1 en gaat voor Bortoleto als teamgenoot Verstappen
Guenther Steiner heeft zijn droomteam samengesteld waarmee hij, met zichzelf natuurlijk als teambaas, F1 zou domineren. Dat Max Verstappen als coureur wordt genoemd zal weinig mensen verrassen, maar de teamgenoot die Steiner voor Verstappen zou kiezen zal mensen wellicht wel verrassen.
In gesprek met Lottoland gaat Steiner in op de vraag wat zijn droomduo zou zijn als hij nu een F1-team samen zou stellen. “Ik zou zeker Max Verstappen kiezen. En ik heb altijd gezegd dat ik Oscar Piastri zou kiezen. Maar ik denk dat ik nu een van de rookies zou kiezen, Gabriel Bortoleto. Ik zou Max en Gabriel kiezen." Bortoleto maakt dit seizoen indruk bij Sauber en is zeker sinds de races in Europa goed in vorm. Verstappen en Bortoleto kennen elkaar overigens ook nog eens goed, waardoor het duo prima in hetzelfde team zou kunnen rijden.
Welk team en ontwerper kiest Steiner?
Vervolgens wijst Steiner ook zijn team/motorleverancier en zijn topontwerper aan voor zijn team. "Het bedrijf dat ik het leukst vind, of het team dat ik het leukst vind vanwege de infrastructuur en hoe ze zijn opgezet, is Mercedes. Ik vind hun opzet erg leuk. Als ontwerper zou ik Adrian Newey kiezen. Hij zou wat mensen om zich heen nodig hebben, maar die kunnen we later wel vinden. Ik denk dat dat een behoorlijk succesvol team zou zijn. En ik als teambaas, natuurlijk!”
