close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Gabriel Bortoleto, Max Verstappen, Belgian GP, generic, 2025

Steiner kiest droomduo in F1 en gaat voor Bortoleto als teamgenoot Verstappen

Steiner kiest droomduo in F1 en gaat voor Bortoleto als teamgenoot Verstappen

Lars Leeftink
Gabriel Bortoleto, Max Verstappen, Belgian GP, generic, 2025

Guenther Steiner heeft zijn droomteam samengesteld waarmee hij, met zichzelf natuurlijk als teambaas, F1 zou domineren. Dat Max Verstappen als coureur wordt genoemd zal weinig mensen verrassen, maar de teamgenoot die Steiner voor Verstappen zou kiezen zal mensen wellicht wel verrassen.

In gesprek met Lottoland gaat Steiner in op de vraag wat zijn droomduo zou zijn als hij nu een F1-team samen zou stellen. “Ik zou zeker Max Verstappen kiezen. En ik heb altijd gezegd dat ik Oscar Piastri zou kiezen. Maar ik denk dat ik nu een van de rookies zou kiezen, Gabriel Bortoleto. Ik zou Max en Gabriel kiezen." Bortoleto maakt dit seizoen indruk bij Sauber en is zeker sinds de races in Europa goed in vorm. Verstappen en Bortoleto kennen elkaar overigens ook nog eens goed, waardoor het duo prima in hetzelfde team zou kunnen rijden.

Welk team en ontwerper kiest Steiner?

Vervolgens wijst Steiner ook zijn team/motorleverancier en zijn topontwerper aan voor zijn team. "Het bedrijf dat ik het leukst vind, of het team dat ik het leukst vind vanwege de infrastructuur en hoe ze zijn opgezet, is Mercedes. Ik vind hun opzet erg leuk. Als ontwerper zou ik Adrian Newey kiezen. Hij zou wat mensen om zich heen nodig hebben, maar die kunnen we later wel vinden. Ik denk dat dat een behoorlijk succesvol team zou zijn. En ik als teambaas, natuurlijk!”

Gerelateerd

Max Verstappen Mercedes Adrian Newey Gabriel Bortoleto Guenther Steiner
Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Verenigde Staten met TOTO

Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Verenigde Staten met TOTO

  • Advertorial
  • Adv.

Net binnen

Ecclestone over ontbreken Duitse Grand Prix:
Duitse Grand Prix

Ecclestone over ontbreken Duitse Grand Prix: "Het is gewoon vreemd"

  • 34 minuten geleden
McLaren weigert verandering van tactiek:
McLaren

McLaren weigert verandering van tactiek: "Max nog volop in de race"

  • 1 uur geleden
Steiner kiest droomduo in F1 en gaat voor Bortoleto als teamgenoot Verstappen
Verstappen en Bortoleto

Steiner kiest droomduo in F1 en gaat voor Bortoleto als teamgenoot Verstappen

  • 2 uur geleden
Hoe McLaren in drie jaar van subtop naar twee kampioenschappen groeide
McLaren in F1

Hoe McLaren in drie jaar van subtop naar twee kampioenschappen groeide

  • 3 uur geleden
Update over toestand Schumacher, nieuwe foto's van crash schoonmoeder Verstappen | GPFans Recap
GPFans Recap

Update over toestand Schumacher, nieuwe foto's van crash schoonmoeder Verstappen | GPFans Recap

  • Gisteren 21:46
Kravitz: 'Russell had in Abu Dhabi plan bedacht om Verstappen verbaal aan te vallen'
Russell vs Verstappen

Kravitz: 'Russell had in Abu Dhabi plan bedacht om Verstappen verbaal aan te vallen'

  • Gisteren 21:01
  • 5
Meer nieuws

Veel gelezen

Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
100.000+ views

Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten

  • 25 september
 Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen:
100.000+ views

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"

  • 30 september
 'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
100.000+ views

'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'

  • 10 oktober
 Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
75.000+ views

Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari

  • 6 oktober
 F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
75.000+ views

F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst

  • 6 oktober
 Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen:
50.000+ views

Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen: "Mijn hemel..."

  • 1 oktober

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x