close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Verstappen chasing Russell in Montreal

VIDEO: 'Red Bull en Mercedes brengen flexi-wing terug', 'Flinke onrust binnen Ferrari' | GPFans News

VIDEO: 'Red Bull en Mercedes brengen flexi-wing terug', 'Flinke onrust binnen Ferrari' | GPFans News

Jan Bolscher

De bij de FIA zo gevreesde flexibele voorvleugel lijkt teruggekeerd te zijn bij Mercedes en Red Bull Racing, zo meldt de Italiaanse pers. De FIA heeft er met TD018 een stokje voor proberen te steken, maar daar lijken de twee teams omheen te hebben gewerkt. Bekijk de nieuwe GPFans Video hieronder.

Gerelateerd

Red Bull Racing Ferrari

Net binnen

Antonelli kreeg een preek op het hoofdkantoor van Mercedes
F1 Prestatie

Antonelli kreeg een preek op het hoofdkantoor van Mercedes

  • 4 minuten geleden
Hamilton verliest in Texas mogelijk Formule 1-recordpositie aan Verstappen
F1 records

Hamilton verliest in Texas mogelijk Formule 1-recordpositie aan Verstappen

  • 44 minuten geleden
'Horner en Verstappen slaan de handen ineen bij Aston Martin om een nieuw Red Bull te bouwen'
Nieuw Red Bull

'Horner en Verstappen slaan de handen ineen bij Aston Martin om een nieuw Red Bull te bouwen'

  • 1 uur geleden
  • 3
 Steiner begrijpt waarom Verstappen niet naar Mercedes vertrok:
Max Verstappen

Steiner begrijpt waarom Verstappen niet naar Mercedes vertrok: "Dat moest hij waarschijnlijk tekenen"

  • 2 uur geleden
  • 6
 VIDEO: 'Red Bull en Mercedes brengen flexi-wing terug', 'Flinke onrust binnen Ferrari' | GPFans News
GPFans News

VIDEO: 'Red Bull en Mercedes brengen flexi-wing terug', 'Flinke onrust binnen Ferrari' | GPFans News

  • 2 uur geleden
Brundle: 'Horner wil alleen terugkeren in F1 als mede-eigenaar van een team'
Horner terugkeer

Brundle: 'Horner wil alleen terugkeren in F1 als mede-eigenaar van een team'

  • 3 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
100.000+ views

Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten

  • 25 september
 Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen:
100.000+ views

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"

  • 30 september
 'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
100.000+ views

'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'

  • 10 oktober
 Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
75.000+ views

Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari

  • 6 oktober
 F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
75.000+ views

F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst

  • 6 oktober
 Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen:
50.000+ views

Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen: "Mijn hemel..."

  • 1 oktober

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x