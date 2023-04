Vincent Bruins

Vrijdag 28 april 2023 17:18 - Laatste update: 17:19

Toto Wolff denkt dat Mercedes het beste eruit heeft gehaald in de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Hij hoopt dat de upgrades die klaarliggen voor Imola, de stabiliteit van de Mercedes W14 kunnen verbeteren.

Lewis Hamilton kwam ternauwernood uit Q2 om deel te mogen nemen aan het derde gedeelte van de kwalificatie. De zevenvoudig wereldkampioen kwalificeerde zich op de vijfde positie voor de race van zondag. Een teleurgestelde George Russell wist echter niet in Q3 terecht te komen en kwalificeerde zich als elfde.

Artikel gaat verder onder video

Ferrari uitstekend

"De rondetijden verwarren mij," legde Wolff uit tegenover Sky Sports. "We hebben het moeilijk. De gaten zijn ook zo klein achter de top drie. We hebben er het beste uitgehaald, maar we verliezen de meeste tijd in drie bepaalde bochten. We matchen [Charles] Leclerc en [Max] Verstappen in de eerste paar bochten en op het eind, maar in de middelste sector in het slingerende gedeelte, is de Ferrari uitstekend."

OOK INTERESSANT: Wolff: 'De fabrieken van het team hebben de afgelopen weken op volle toeren gedraaid'

Onstabiele W14

"Ik denk dat we daar wel goed zitten," vertelde de Oostenrijker verder over de rijhoogte van de Mercedes W14. "De auto zelf is over het algemeen gewoon niet stabiel voor onze coureurs. Er ligt gewoon niet genoeg druk op de vleugels en we hebben geen upgrades op de auto zitten; die komen pas in Imola. We moeten het beste uit de auto halen die we momenteel hebben. Uiteindelijk ben ik wel blij, want het zat allemaal zo dicht bij elkaar in Q2, en het is Hamilton gelukt om eruit te komen, dus dat is goed."