Het is hommeles bij het team van Ferrari. De Italiaanse renstal presteert eigenlijk al enkele maanden totaal niet naar behoren en het zorgt ervoor dat de spanningen intern steeds verder oplopen in Maranello. Er lijkt iets te moeten gebeuren, maar volgens Jack Plooij moet men vasthouden aan Fred Vasseur.

Het team van Ferrari is momenteel toch wel bezig aan een seizoen waarnaar men in Italië met afschuw aan het kijken is. Eigenlijk zijn er zelden positieve punten te melden voor Fred Vasseur en zijn equipe. Hoewel de Fransman dit jaar nog getrakteerd werd op een contractverlenging van drie seizoenen, is er momenteel eigenlijk weinig dat die beslissing kan rechtvaardigen. De Italiaanse formatie kwijnt weg in de subtop, of soms zelfs in het middenveld, waardoor de druk intern en bij de coureurs steeds verder begint op te voeren. De afgelopen vijf races werden er slechts vijftig punten verzameld, waardoor plek twee en drie in het wereldkampioenschap in gevaar dreigen te komen.

Anders dan voetbal

Lammers neemt in het Race Café de situatie van Ferrari onder de loep, maar stelt dat het lastig is om te vinden waar het probleem precies ligt: "Met het voetbal heb je gewoon elf mensen en een coach. Als er iets niet klopt, moet je gewoon een aantal spelers veranderen en uiteindelijk misschien de coach. Hier heb je er drie. Als geen van de drie een oplossing is, zijn ze onderdeel van het probleem. Er moet toch iets veranderen daar, zonder met vingertjes te wijzen."

Vasseur behouden

Plooij denkt in ieder geval dat de Italianen niet moeten beslissen om Vasseur de laan uit te sturen: "Fred heeft in juli - en dat is nog steeds niet bekend gemaakt, ik snap ook niet waarom - een vierjarig contract getekend. Het is nog steeds niet helemaal officieel bekend gemaakt. Hij heeft een vierjarig contract, dus hij hoeft zich geen zorgen te maken. Ik denk dat hij de enige is die dat team op orde krijgt. Maar de mensen onder hem, die moeten meedoen."

