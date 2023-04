Remy Ramjiawan

Voor Max Verstappen is het geen verrassing dat Charles Leclerc wederom op zondag vanaf pole position gaat starten in Bakoe. De Monegask was namelijk niet alleen vorig jaar de snelste tijdens de kwalificatie, ook in 2021 zette hij zijn Ferrari op pole.

Ferrari reisde naar Bakoe af met grote vraagtekens over de prestaties van de SF-23. Hoewel het team nog lang niet is waar het wil zijn, is de pole position in Azerbeidzjan natuurlijk een prima opsteker. Leclerc was de afgelopen weken niet te spreken over de start van het 2023-seizoen, maar kon vrijdagmiddag dan weer eindelijk met een glimlach de kwalificatie afsluiten.

'Ben niet verbaasd'

Op de persconferentie na de kwalificatie legt Verstappen uit dat hij eerder verrast is door de snelheid van Ferrari, dan dat van Leclerc. "Ik ben niet verbaasd over de snelheid van Charles. We weten dat hij hier enorm snel is, anders pak je niet drie jaren op rij de pole position", zo opent de tweevoudig kampioen. De Red Bull-coureur kwam uiteindelijk één tiende tekort en deelt de complimenten uit: "Hij voelde zich vandaag lekker en zat vol zelfvertrouwen en dat heeft hij altijd hier en dat is goed op dit circuit en als je dan alles eruit kan halen, dan sta je op pole position."

Andere opwarmronde

Uiteindelijk start Verstappen vanaf P2 en dat biedt genoeg perspectief voor de Grand Prix van zondag. "Dat is niet slecht natuurlijk, het beter dan de laatste plek. Zonder dollen, het is prima zo. Het is lastig om hier een heel rondje goed eruit te persen", legt hij uit. Daarnaast vertelt Verstappen dat hij een andere manier van opwarmen hanteerde en achteraf moet hij toegeven dat dit niet heeft geholpen. "Ook de laatste ronde in Q3 was niet helemaal vlekkeloos, we probeerden een andere manier van opwarmen en dat voelde achteraf eigenlijk niet veel beter. Als je dat gevoel al hebt en het loopt niet helemaal, dan is dit geen verrassing. Maar aan het einde van de dag moet je erkennen dat het niet slecht voor ons is, we hebben namelijk een snelle auto in de race", aldus de Red Bull-coureur.