Di Montezemolo: "Verstappen is voor mij met afstand de nummer één"
Max Verstappen is natuurlijk één van de beste coureurs van zijn generatie, al bestaat er volgens Luca di Montezemolo geen twijfel: de Nederlander is de allerbeste. De voormalig Ferrari-baas stelt dat hij de Nederlander als de beste coureur op de grid beschouwt in de koningsklasse en zou Verstappen zonder twijfel in zijn team willen hebben.
Verstappen debuteerde op zeventienjarige leeftijd in de Formule 1 en is sindsdien onmiskenbaar onderdeel van de sport. Sinds zijn overstap naar Red Bull Racing in 2016 heeft hij de wereld veroverd met 67 overwinningen en vier wereldtitels, en ondanks de uitdagingen in het seizoen 2025 blijft hij de man om rekening mee te houden, met recente overwinningen in Italië en Azerbeidzjan. Inmiddels wordt er zelfs weer gesproken over een gevecht om de wereldtitel, nadat hij eerder dit jaar eigenlijk al door alles en iedereen was afgeschreven.
Met afstand nummer één
Montezemolo prijst niet alleen Verstappens snelheid en foutloze rijstijl, maar ook zijn kalmte onder druk, wanneer hem gevraagd wordt of hij vandaag de dag Verstappen zou tekenen: "Vandaag moet ik zeggen dat Verstappen voor mij met afstand de nummer één is. Zelfs in de laatste race, onder moeilijke omstandigheden, verliest hij nooit de controle, hij is altijd snel en maakt geen fouten", citeert PlanetF1 de Italiaan. Hij herinnert zich tevens Verstappens talent in de kartwereld, waar hij al op 13-jarige leeftijd opviel. Deze consistentie en vastberadenheid maken Verstappen volgens Montezemolo tot een uitzonderlijke coureur.
Verstappen bij Ferrari
Als Montezemolo morgen weer bij Ferrari zou werken, zou Verstappen zijn eerste keuze zijn om het team te versterken. Hoewel de combinatie van Lewis Hamilton en Charles Leclerc sterk is, ziet hij Verstappen als de allerbeste optie. Montezemolo's overtuiging dat Verstappen de grootste coureur van zijn generatie is, onderstreept de impact die de Nederlander heeft gemaakt in de Formule 1-wereld. "Als ik morgenvroeg bij Ferrari ga werken, heb ik binnen een week duidelijk in mijn hoofd wie ik op welke posities moet zetten."
