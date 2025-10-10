Alex Palou onthult dat Zak Brown er eigenhandig voor heeft gezorgd dat de interesse van Red Bull in de Spanjaard werd beëindigd. De CEO van McLaren zou Helmut Marko in 2023 hebben gebeld, waarna de interesse in de viervoudig IndyCar-kampioen plotseling verdween.

Momenteel speelt de rechtszaak tussen Palou en McLaren. Daarin wil het team ongeveer 20 miljoen dollar van de Spanjaard zien. Palou ging ervan uit dat hij vanaf 2024 de nieuwe teamgenoot van Lando Norris zou worden, maar McLaren had Oscar Piastri al aangetrokken. Palou voelde de bui al hangen en verbrak daarom zijn banden met IndyCar-team Chip Ganassi Racing niet, maar besloot wel het tekengeld te behouden.

'Brown voorkwam stap naar Racing Bulls/AlphaTauri'

De advocaat van Palou gaf eerder al aan dat zijn cliënt aan het lijntje werd gehouden door McLaren. Brown sprak dit in de rechtszaal tegen door te stellen dat er mogelijkheden waren in de Formule 1, maar niet dat Palou daadwerkelijk in aanmerking zou zijn gekomen. Ook zou er bewijsmateriaal door de CEO van McLaren zijn verwijderd, waarover de rechter zich nog zal buigen.

Tijdens de zitting werd bovendien bekend dat Brown ervoor heeft gezorgd dat Palou geen zitje bij AlphaTauri kon bemachtigen, zo citeert MotorsportMagazine. “Er gingen geruchten in de media dat AlphaTauri op zoek was naar een Formule 1-coureur, en mijn naam stond erbij. In juni 2023 nam ik contact op met Helmut Marko en had ik een telefoongesprek. Helmut stond open voor dat ik voor hen zou rijden en vroeg naar de voorwaarden van mijn vrijlating uit McLaren,” legt Palou uit als getuige.

De vertegenwoordigers van Palou hadden zonder toestemming Brown geïnformeerd over het telefoontje van Marko. “Zak had direct Helmut gebeld, en blijkbaar had Helmut tegen Zak gezegd dat hij niet langer geïnteresseerd was. Ik weet niet wat er tijdens dat gesprek is gebeurd, maar het heeft zeker niet geholpen, want ineens was Helmut niet meer geïnteresseerd…” aldus Palou.

