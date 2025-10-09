Williams zet de deur op een kier voor de komst van Horner
Williams-teambaas James Vowles onthult dat hij gesprekken met Christian Horner niet uit de weg gaat. De voormalig teambaas van Red Bull Racing heeft zich volgens Vowles nog niet gemeld bij Williams, maar de teambaas kent het cv van Horner en stelt dat je met iemand als hij altijd het gesprek moet aangaan.
Horner werd na de Grand Prix van Groot-Brittannië bij Red Bull Racing uit zijn functie gezet. Sinds de oprichting van het Oostenrijkse team in 2005 deelde Horner daar de lakens uit. Onder zijn leiding wist Red Bull Racing acht coureurstitels en zes constructeurstitels te behalen. De voormalig teambaas zou diverse teams hebben benaderd, maar daar is vooralsnog niets concreets uit voortgekomen.
Horner is welkom voor een gesprek
Williams behoort niet tot die teams, zo erkent Vowles op de persconferentie in Singapore. Mocht Horner dat doen, dan mag hij volgens Vowles op de koffie komen. "Ik denk dat je altijd open moet staan voor een gesprek. Het heeft geen zin om de deur te sluiten," zo vertelt Vowles.
Vowles tevreden over huidige structuur
Toch lijkt een aansluiting van Horner bij Williams niet direct voor de hand te liggen. Onder leiding van Vowles zijn al diverse stappen gezet, en de teambaas stelt dan ook dat er momenteel een sterke organisatie staat. "We zijn erg blij met de structuur die we hebben, en die werkt. Dus ik zie geen reden om daar iets aan te veranderen," aldus Vowles.
