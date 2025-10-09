Formule 1 verdwijnt van televisie na 'condoomschandaal' | De meest controversiële F1-sponsoren

Sponsoren zijn al sinds het ontstaan van het wereldkampioenschap een belangrijk onderdeel van de Formule 1. De namen en logo's zijn niet van de auto's weg te denken, maar toch loopt het ook wel eens in de soep. In deze GPFans Special werpen we een blik op een aantal van de meest opmerkelijke geldschieters uit de geschiedenis van de sport.

Met een miljoenenpubliek wereldwijd is de Formule 1 één van de grootste podiums op deze aarde. Voor bedrijven en organisaties biedt dit dan ook een enorme mogelijkheid om hun dienst of product eens goed in de kijker te spelen. Door de jaren heen zijn honderden sponsoren van groot tot klein de revue gepasseerd in de Formule 1. Zowel industriële giganten die internationaal actief zijn, als nieuwe bedrijven die hopen naam te maken door op één van de auto's te schitteren. Wie een grote zak geld meebrengt, kan meestal dan ook wel een plekje vinden op één van de wagens. Die samenwerkingen leveren echter ook wel eens merkwaardige situaties op. En een aantal van de meest merkwaardige nemen we vandaag onder de loep.

Tyrrell – Xena Warrior Princess

Te beginnen met het team van Tyrrell, dat tussen 1970 en 1998 maar liefst 463 races in de Formule 1 verreed. Met in totaal 33 zeges, één kampioenschap bij de constructeurs en drie coureurskampioenschappen was Tyrrell verre van veldvulling. In het seizoen van 1997 zakte de formatie echter naar achteren op de grid. Men had hierdoor grote moeite met het vinden van sponsors en besloot daarom tijdelijk de handen ineen te slaan met Xena: Warrior Princess. Ja, echt waar. Dit was destijds een erg populaire televisieserie, met in de hoofdrol actrice Lucy Lawless. Haar sidekick werd gespeeld door Renée O’Connor. Beide dames verschenen tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië groot afgebeeld op de auto, wat voor opmerkelijke televisie zorgde. Wie er achter het stuur zaten hoor ik je denken? Mika Salo en ene Jos Verstappen.

Related image

John Surtees – Durex

Het volgende verhaal is wat controversiëler. Of ten minste, destijds werd het gezien als een groot schandaal. John Surtees betrad in 1970 vol goede moed met zijn gelijknamige team de Formule 1, maar goede resultaten bleven uit. Vijf seizoenen later had Surtees pas één keer op het podium gestaan, waarna de financiële nood hoog was. Het Britse bedrijf Durex sprong in de bres. De ‘uhum’ rubberfabrikant was bereid om een zak geld mee te nemen, in ruil voor een plekje op de auto. En zo geschiedde.

In 1976 verscheen de condoomfabrikant in de Formule 1. Dit zorgde voor behoorlijk wat ophef. Met name in Groot-Brittannië vond men het niet kunnen. Het ging zelfs zo ver, dat het Formule 1-seizoen van ’76 hierdoor grotendeels niet is uitgezonden in het Verenigd Koninkrijk. Dit terwijl James Hunt en Niki Lauda dat jaar één van de meest legendarische titelgevechten uit de geschiedenis van de sport uitvochten.

Related image

Red Bull Racing – Star Wars

Niet alle merkwaardige samenwerkingen tussen Formule 1-teams en sponsors hebben echter controverses opgeleverd. Sommigen zijn vooral gewoon grappig. Zoals toen Red Bull Racing in 2005 met een heuse Star Wars-bolide aan de start in Monaco verscheen. De Oostenrijkse formatie nam dat jaar voor het eerst deel aan de Formule 1. De donkerblauwe livery werd voor deze race ingeruild voor een Star Wars-stickerpakket. Het was een éénmalige samenwerking, maar de Sith Lord hemzelf had wel een aantal van zijn stormtroopers bij zich.

Related image

Force India – Havaianas

De stunt van Red Bull Racing was natuurlijk vooral marketing technisch een slimme zet. Iets waar ze bij Force India in 2018 ook niet vies van waren. Dat jaar werd de halo voor het eerst als veiligheidsmaatregel op de wagen gezet. Inmiddels heeft deze zijn waarde meerdere keren bewezen, maar in het begin was er veel kritiek op het nieuwe onderdeel. Het zou maar een lelijk ding zijn dat erg veel weg had van een slipper. En dat deed een belletje rinkelen bij het team van Force India. Er werd namelijk snel een deal gesloten met het bekende slippermerk Havaianas dat, ja inderdaad, op de halo verscheen.

Related image

Rich Energy

Tot slot dan: Rich Energy. Een energiedrink als sponsor in de Formule 1, niks nieuws zou je denken. Maar dit drankje maakte het nog niet zo heel lang geleden – en eigenlijk nog steeds wel eens – behoorlijk bond. Rich Energy-CEO William Storey wilde in eerste instantie het team van Force India overnemen, maar werd hierbij overboden door Lawrence Stroll. De Canadees zou het team later omdopen tot het hedendaagse Aston Martin. Rich Energy sloeg in het seizoen van 2019 daarom maar de handen ineen met het team van Haas, dat daarom met de bij veel fans bekende goud-zwarte livery op de baan verscheen.

Related image

De Amerikaanse renstal ontving de eerste paar aanbetalingen voor de samenwerking, maar daarna begon de situatie al snel uit de klauwen te lopen. Rich Energy werd niet veel later namelijk aangeklaagd door de Britse fietsfabrikant Whyte, omdat Rich Energy hun logo zou hebben overgenomen. In juli van dat jaar gebeurde er opnieuw iets merkwaardigs. Rich Energy plaatste uit het niets een bericht op social media, met de mededeling dat de deal met Haas per direct was opgezegd. De reden? De performance viel tegen. Haas zelf zei van niks te weten, wat voor een erg ongebruikelijke situatie zorgde.

Er werd gespeculeerd dat Storey door zijn centen heen was. In september beëindigde Haas vervolgens zelf de deal, omdat Rich Energy de afgesproken bedragen niet langer betaalde. Een harde dreun voor het team, dat het financieel al niet al te breed had. Storey verdween grotendeels uit beeld, maar de saga rondom het dubieuze drankje krijgt nog regelmatig een nieuw hoofdstuk. Zo hint de Britse 'zakenman' nog regelmatig op geheimzinnige wijze op een terugkeer in de Formule 1, al mag je toch aannemen dat geen van de teams nog met de beste man in zee wil gaan.

William Storey

Deel twee van deze GPFans Special verschijnt binnenkort op de website.

