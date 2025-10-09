Jos Verstappen wist afgelopen week de titel te pakken in het Belgian Rally Championship, een zeer puike prestatie. De voormalig Formule 1-coureur vertelt over zijn ervaring, de gevaren en de samenwerking met zijn trouwe teammaat, die hij zelfs niet voor zoon Max in zou wisselen.

In 2022 maakte Verstappen bekend dat hij zich wilde gaan focussen op het rijden van rallyraces en dat zou hij gaan doen in de BRC. Ook maakte hij tussendoor een uitstapje naar het allerhoogste niveau, de FIA World Rally Championship (WRC). Het is als het ware het tweede leven van de man die het racen maar niet los lijkt te kunnen laten en dus koos hij voor dit nieuwe avontuur. De resultaten en de ervaringen in 2022 en 2023 hadden voor zo'n positief gevoel gezorgd bij de Nederlander dat het smaakte naar meer, waardoor hij het in 2024 nog wat verder opschroefde en ook in 2025 weer enthousiast doorgaat.

Eerste titel

Afgelopen weekend was het dan eindelijk raak voor Verstappen senior: de Nederlandse coureur wist namelijk kampioen te worden in het Belgian Rally Championship. Een mooi resultaat, dus. Verstappen voelt zich als een vis in het water in de raceklasse en hij vertelt over het rally rijden in FORMULE 1 Magazine: "We hebben alles op papier staan. Elk bochtje, elk klein knikje, elke bijzonderheid. Die notes moeten goed zijn, daar moet je blind op kunnen vertrouwen. Als die niet goed zijn, heb je wel een probleem", zo vertelt de ervaren coureur.

Niet met zoon Max

Die band met rallymaat Renaud Jamoul, die is speciaal en vol vertrouwen. Verstappen zou dat niet in willen ruilen, zelfs niet voor zijn zoon die viervoudig wereldkampioen Formule 1 is: "Altijd. Iedere dag als ik opsta. Als coureur ken je de risico’s natuurlijk", zo stelt hij over de risico's die het rally rijden met zich meebrengen. "Maar ik denk oprecht dat je als navigator nog meer lef moet hebben. Ik zou zelf nooit naast een ander willen zitten. Zelfs niet naast Max.”

