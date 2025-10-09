Johnny Herbert is van mening dat het Formule 1-team van Ferrari er alles aan moet doen om Christian Horner aan boord te krijgen, omdat het bij de Italiaanse grootmacht ontbreekt aan "een echte leider."

Het Formule 1-team van Ferrari is misschien wel de grootste naam in de sport, maar grote successen zijn er al jaren niet meer geboekt. Het laatste constructeurskampioenschap dateert uit 2008, terwijl in 2007 voor het laatst het wereldkampioenschap bij de coureurs werd gewonnen. Met de komst van Lewis Hamilton begin dit jaar liet de grootmacht uit Maranello haar ambitie zien om het tij te keren, maar ook dit seizoen verloopt hakkelig. De auto van Ferrari is erg onvoorspelbaar en komt regelmatig te kort ten opzichte van McLaren, Red Bull Racing en Mercedes.

Artikel gaat verder onder video

Horner het belangrijkste doelwit voor Ferrari

Johnny Herbert is van mening dat het ontbreekt aan goed leiderschap bij Ferrari: "Zoals bij alles, moet je in staat zijn om het juiste personeel aan te trekken als je een kans wilt maken om de snelste auto te hebben", klinkt het bij BettingLounge. "Ik weet zeker dat er een poging is gedaan om Adrian Newey binnen te halen, maar misschien had die inspanning nog groter moeten zijn. Ik heb veel respect voor Fred Vasseur, maar misschien heb je iemand nodig die al heeft bewezen een winnende formule te kunnen creëren. En dat zou zomaar kunnen wijzen in de richting van Christian Horner. Hun belangrijkste doelwit moet Christian zijn."

De juiste mensen op de juiste plek

De voormalig FIA-steward vervolgt: "Het team heeft alle ingrediënten die ze nodig hebben, maar ze zijn er gewoon nog niet in geslaagd om alles samen te brengen. Aan de coureurs ligt het niet, daarover bestaat geen discussie. Waarschijnlijk hebben ze inmiddels ook veel van de fouten uit het verleden overwonnen, zoals de fouten bij pitstops en met de strategie. Maar de pure, rauwe snelheid van de auto ontbreekt. Ze hebben iemand nodig, maar het is ze nog steeds niet gelukt om de juiste mensen aan te trekken die in staat zijn een echt competitieve wagen te bouwen."

Een echte leider

Horner zou de juiste man zijn. Hij gaf immers Adrian Newey destijds bij Red Bull Racing de ruimte om zijn eigen ding te doen. "Hij creëerde daar een omgeving waarin Newey kon ademen en tot bloei kon komen", aldus Herbert. "Zodra Adrian die vrijheid voelt en zich op zijn gemak voelt, haal je het beste in hem naar boven. En dat is precies wat Ferrari nog niet is gelukt. Ze hebben nog niet die ene persoon, die echte leider. Je hebt een management nodig dat in staat is om de juiste mensen aan te trekken én hen vervolgens de vrijheid te geven om hun werk op hun manier te doen. Ik weet dat Fred onlangs een nieuw contract heeft getekend, maar als het begin van volgend jaar weer slecht verloopt en ze nog steeds vastzitten in dezelfde positie als de afgelopen jaren, dan zal er iets moeten veranderen."

Gerelateerd