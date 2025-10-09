Johnny Herbert is van mening dat Mercedes over de brug moet komen met een meerjarige deal voor George Russell, omdat de winnaar van de Grand Prix van Singapore dit verdiend zou hebben.

De toekomst van George Russell is al maanden voer voor speculatie. Het is een publiek geheim dat teambaas Toto Wolff afgelopen zomer volop inzette op het binnenhalen van Max Verstappen, waardoor met name George Russell in de wachtkamer werd geplaatst. Maar ondanks dat hij de jacht inmiddels al weer enkele maanden geleden af moest breken, zijn er voor 2026 nog altijd geen coureurs officieel bevestigd. Zowel Kimi Antonelli als George Russell hebben een deal tot eind 2025, al sprak Wolff afgelopen weekend op televisie uit dat er snel aankondigingen zouden volgen.

Mercedes heeft geen keuze meer

Het gesteggel lijkt te gaan over de contractduur. Waar Russell een meerjarige deal wil, heeft Wolff naar verluidt vooral interesse om de Brit met één jaar te verlengen, zodat hij in 2027 mogelijk Max Verstappen op kan pikken. Johnny Herbert is van mening dat Russell recht heeft op een langlopend contract: "Russell had voor Singapore al genoeg laten zien, maar nu hebben Mercedes en Toto Wolff geen keuze meer", klinkt het bij Betting Lounge."Russell heeft opnieuw laten zien dat hij iets speciaals heeft. Hij heeft niet altijd de beste auto. Maar als de auto in het juiste werkvenster zit, levert hij altijd."

Een geweldige kracht

De voormalig FIA-steward vervolgt: "Dat is een geweldige kracht die hij denk ik bij ieder team in kan zetten, als hij bij Mercedes niet de deal krijgt die hij wil. Waar hij ook heen gaat, hij heeft zelfvertrouwen. Sommige mensen houden daar niet van, ze zien het als arrogantie. Dat is het niet. Het is zijn manier om zichzelf te uiten. Max doet dat anders. Hij is soms erg onserieus als hij vragen krijgt van de media. Dat is zijn manier om ermee om te gaan. Het zou dom zijn van Mercedes om hem geen langdurige deal te geven. En ze hebben geen andere keuze, dat is ook zo."

