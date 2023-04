Remy Ramjiawan

Vrijdag 28 april 2023 13:08 - Laatste update: 13:15

Het team van Ferrari is volgens het Italiaanse Corriere della Sera bezig om hoofd aerodynamica bij Red Bull Racing, Enrico Balbo, los te weken. Balbo is de opvolger van Dan Fallows die in 2021 het Oostenrijkse team verliet om aan de slag te gaan bij Aston Martin.

Het succes van Red Bull Racing heeft een keerzijde want personeel van het Oostenrijkse team is in trek bij de andere renstallen. Het team van Ferrari kondigde onlangs het vertrek van David Sanchez aan. De voormalig hoofd aerodynamica van Ferrari gaat aan de slag bij McLaren en Balbo zou volgens het Italiaanse medium de ideale opvolger zijn.

Onderhandelingen

Balbo heeft in 2021 de vertrekkende Fallows opgevolgd, maar staat nu zelf in de belangstelling van Ferrari. Het is nog onduidelijk of de Italiaan zelf ook oren heeft naar een overstap naar de Scuderia. De onderhandelingen worden volgens Corriere della Sera binnenkort gestart tussen Ferrari en de huidige verantwoordelijke voor de aerodynamica bij Red Bull Racing.

Frédéric Vasseur trekt vanaf januari aan de touwtjes bij het team uit Maranello. Van de Fransman wordt verwacht dat hij het team weer naar sportieve succes gaat leiden. Dat gaat de voormalig teambaas van Alfa Romeo echter wel doen zonder rechterhand Laurent Mekies. Laatstgenoemde gaat aan de slag bij AlphaTauri als opvolger van Franz Tost.